La temporada va llegando a su fin y las puertas del mercado futbolístico se abren de par en par para todos los equipos. Y uno de ellos es el Real Madrid, que podría estar planeando una triple operación de refuerzo que haría temblar los cimientos del fútbol europeo, según informa Sky Sports: tres auténticos cracks mundiales que llegarían este mismo verano. Los nombres son conocidos de sobra: Bellingham, Davies... y Mbappé.

Empezando por el final, el nombre del francés del Paris Saint Germain no es ni mucho menos nuevo, claro está. Tras las calabazas del año pasado, Mbappé decidió seguir en el PSG firmando un contrato con cláusula que él podría romper incluso este verano. Las desavenencias de Mbappé con su club son evidentes y su posible llegada al Real Madrid no se descarta. ¿Cuál serán las intenciones del conjunto blanco? Mientras afirman una y otra vez que no se contempla su fichaje, bajo cuerda y lejos de los focos la situación podría ser diferente.

Otra de las piezas más codiciadas en general por todo el mercado europeo es Davies, lateral izquierdo del Bayern que cumple contrato en 2025. City y Real Madrid parecen en la pole por ficharlo, y el coste rondaría los 75 millones de euros. Solo hay un pero: el jugador no desdeña los cantos de sirena pero el club bávaro ni quiere oír hablar de ello. Veremos.

Y por último, el fichaje que a priori parece más sencillo: Jude Bellingham. El británico del Borussia Dortmund podría haber firmado ya un precontrato con el equipo blanco, que lo convertirá en uno de los fichajes más caros de su historia, sino el que más.

Quedan todavía varios meses para comprobar si las afirmaciones de Sky Sports tienen visos de veracidad o el culebrón es solo una cortina de humo. ¿Reunirá el Real Madrid a esa santísima Trinidad?