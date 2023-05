El incombustible Fernando Alonso y su amor por las redes sociales: "Publico lo que me apetece cada día para ser más auténtico"

Apenas tres días después del décimo aniversario de su última victoria en Fórmula 1 (España, 2013), Fernando Alonso sigue disfrutando del mejor arranque de Mundial que ha vivido precisamente en los últimos diez años. Gracias a Aston Martin suma 4 de 5 podios, y sigue aspirando a ganar de nuevo a sus 41 años, pero sabe que nada habría sido posible sin su decisión de 2018.

Después de la decepción con Ferrari y el infierno en McLaren Honda, Alonso decidió abandonar la Fórmula 1. Cogió aire, se divirtió y ganó en otras categorías, y ese impulso le hizo regresar al 'Gran Circo': "El tiempo muerto me ayudó, quizás no tanto en el estilo de conducción, pero creo que en la mentalidad y en el enfoque y en la motivación".

"Creo que cuando estás en la Fórmula Uno durante 18 años, no es que pierdas la motivación -siempre tengo motivación-, pero estaba cansado de viajar, estaba cansado de la rutina y de repetir las mismas cosas. Los dos años fuera de la deporte fueron muy refrescantes" explica Fernando Alonso sobre su hiatus, que le dio la energía para regresar con Alpine y para apostar por un proyecto como el de Aston Martin en el ocaso ya de su carrera.

Una nueva aventura que está disfrutando como en sus primeros años en la Fórmula 1, con la misma ilusión de un debutante: "Estaba cargando mis baterías y, tal vez la conducción sea similar, pero mentalmente estoy mucho más fresco. Estoy feliz de trabajar y feliz de llegar temprano al circuito, feliz de seguir charlando con los ingenieros, el personal de relaciones públicas, patrocinadores de eventos, todas estas cosas".

"Tengo las baterías llenas ahora, mientras que en 2018 estaba vacía, así que ayudó. Y luego, si comparo mi manejo, o trato de compararme con 2005 y 2006, estoy mucho mejor ahora. Cien por ciento" cree un Fernando Alonso que, efectivamente, viene demostrando este año un nivel espectacular dentro de la pista. Fuera, además, está más sereno y relajado que nunca, y todo suma.

Siempre se le ha tachado de gruñón y antipático, y aunque es cierto que sigue generando controversia de vez en cuando con sus palabras, dista mucho de la imagen que siempre se ha transmitido de él. Está más suelto que nunca, y eso se refleja incluso en sus redes sociales, en las que igual lanza un guiño a su equipo que interactúa con sus seguidores: comparte 'memes', se moja con los rumores sobre su relación con Taylor Swift...

Sin embargo, Alonso defiende que siempre ha sido así: "Creo que mis redes sociales siempre han sido divertidas, y siempre han sido un poco irónicas y cosas así, pero es cierto que ahora vivimos en un mundo diferente que está mucho más interesado en las redes sociales, y las generaciones más jóvenes están siguiendo la Fórmula 1, así que tal vez sea más obvio".

"Recuerdo que en la era de Ferrari, por ejemplo, también era bastante activo en las redes sociales y hacía muchas cosas de samuráis y citas de samuráis y cosas así, pero probablemente en ese entonces no teníamos los seguidores que tenemos ahora", recuerda con cariño el bicampeón del mundo, que ciertamente tiene un largo historial de amor por las redes sociales.

“También creo que otros conductores tienen una guía social que está haciendo sus redes sociales, por lo que son muy educados, muy directos y muy profesionales en todo lo que hacen. Yo no tengo nada de eso, así que publico lo que me apetece en el día y los comentarios que quiero, para que sea más auténtico, y a la gente le gusta eso" asegura Alonso, confirmando que es él quien maneja sus perfiles. Quién sabe, incluso como se rumorea, si no posee cuentas secundarias.