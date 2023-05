Alcaraz se sincera en Roma: "Soy totalmente diferente al de hace un año"

Carlos Alcaraz se estrenó este sábado en el Masters 1.000 de Roma con autoridad, con victoria ante su compatriota Albert Ramos en dos sets y apenas hora y media de juego. Le costó arrancar, pero cuando entró en calor en un Foro Itálico donde estuvo lloviendo todo el día, su juego fue imparable.

Al acabar, el recientemente proclamado campeón del Mutua Madrid Open se mostró exultante, y reflexionó sobre la evolución que ha tenido en el último año: "He crecido mucho en sólo un año. Tengo más experiencia y he jugado grandes partidos. Crecí gracias a eso mucho. También he madurado más. Diría que soy un jugador totalmente diferente al que era hace un año, leo mejor los partidos que el año pasado... este año es totalmente diferente para mí".

Jugar en su estreno contra un jugador que le conocía bien no supuso ninguna complejidad añadida para el de El Palmar, a pesar de la consistencia que mostró Ramos en el primer set: "No ha cambiado mucho el jugar contra Albert, lo conozco de la Copa Davis y por el simple hecho de conocerlo no cambio mi estilo. Obviamente con una condiciones muy lentas contra Albert, que es un jugador muy duro, siempre es complicado, pero no me ha cambiado el conocerlo a la hora de preparar el partido".

La amenaza de la lluvia ha estropeado la jornada en el torneo romano, donde el partido que debía jugarse sobre las 13.00 horas no pudo disputarse hasta pasadas las 16.00 horas. De hecho, la jornada apenas pudo avanzar mucho más allá de su partido y tuvo que suspenderse, pero eso no le afectó: "La verdad es que ha sido experiencia muy bonita, un día muy largo, no se sabía si íbamos a jugar y la gente se ha esperado para apoyarme y ha sido espectacular".

"Mantuve la calma viendo algunos vídeos. Hoy he visto la Moto GP con mi entrenador y un amigo mío que está aquí", desveló el número 1 mundial, fan de muchos otros deportes además del tenis. El murciano habló también de la relación con Juan Carlos Ferrero y lo agradecido que está con él por apostar todo a su crecimiento.

"La relación con 'Juanki' va mas allá de lo profesional, es una relación muy personal. Es mi segundo padre, paso más tiempo con él que con mi padre... Es súper positivo tener esa relación", sostuvo en tono cariñoso, y continuó: "Todo lo que he hecho ha sido gracias a él, ha hecho un gran cambio con el paso de Zverev a mí, dejando todo de lado para estar conmigo y eso es algo que para mí ha sido muy bonito. Sin él no hubiera hecho lo que he hecho hoy en día".

Nada más terminar el partido, Alcaraz puso en la cámara de televisión un "Forza Roma" que explicó en rueda de prensa: "Tengo un amigo jugando en la Roma pero no estoy siguiendo tanto la Serie A. Quiero decir, yo veo algunos partidos de la Roma porque tengo un amigo jugando allí".