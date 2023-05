La odisea de Márquez en su regreso a MotoGP tras su doble caída en Francia: "Tenía tantas ganas que no me importaba tomar riesgos"

Marc Márquez ha regresado este viernes a la competición en MotoGP durante los entrenamientos libres del Gran Premio de Francia, en Le Mans, pero su vuelta ha sido mucho más accidentada de lo que él o cualquiera de sus seguidores habría deseado, aunque los resultados han sido más que decentes.

Tras su fuerte caída en Portimao en el primer Gran Premio de la temporada, Marc Márquez se vio obligado a perderse las carreras de Argentina, Austin y Jerez por lesión y sobre todo por precaución. Sin embargo, nada más pisar la pista, esa precaución ha desaparecido por completo, y casi dos meses después, ha vuelto a sufrir dos caídas en las sesiones de entrenamientos del viernes.

Supuestamente, el de Cervera ya está recuperado y al fin puede volver a competir, pero desde luego no está al cien por cien. En el día de su regreso, este viernes 12 de mayo, el 8 veces campeón del mundo se ha ido al suelo en las dos sesiones. Pese a las caídas, en la P1 ha terminado en la 12ª posición, a 5 décimas del líder, Jack Miller, y en la P2 ha mejorado su tiempo, terminando octavo, asegurándose el pase directo a la Q2 del sábado, donde podrá pelear por la pole position.

El piloto del equipo Honda RC 213 V ha salido ileso de ambos percances, aunque preocupado por el estado físico de su mano derecha. De hecho, al finalizar las sesiones quiso restarle importancia a las dos caídas sufridas: "Voy rápido, pero la sensación del límite aún no está. La segunda caída, es con un chasis nuevo, muy diferente. Con el otro chasis, sé dónde está el límite y lo conozco muy bien, pero con éste aún no sé el límite ni cuáles son las reacciones de la moto".

Y es que Honda, en su afán por salir del pozo competitivo en el que se encuentran metidos, ha introducido en Le Mans el nuevo chasis Kalex en su moto, en busca de las prestaciones que les permitan regresar a la cabeza del Mundial a pelear. Requiere adaptación, pero si funciona permitirá a Honda revolucionar su rumbo en el campeonato.

La caída de Marc Márquez en su primer entrenamiento tras volver a subirse a una #MotoGP 🏁



En su séptima vuelta, se fue al suelo #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/SupyubdVrf — DAZN España (@DAZN_ES) May 12, 2023

Todavía sobre las caídas, Márquez prosiguió con su explicación: "La cosa es que por la tarde la pista estaba un poco rara y no acabábamos de ir del todo cómodos, hubo muchas caídas y si pierdes una décima en la recta, la tienes que recuperar frenando, que es donde está el riesgo, y sobre todo en esa última parte, que es donde se marca la diferencia y es muy difícil de administrar".

"Tenía tantas ganas de ir en moto", añadió, "que no me importaba coger riesgos. El 90% de los pilotos, seguramente, se lo hubieran tomado con calma, habrían acabado el quince y mañana verían, pero yo no soy así, he empujado todo lo que he podido y he entrado en la segunda clasificación, que podía haber sido que no, y ser la única Honda ahí dentro no es casualidad".

"Hoy he controlado los riesgos bastante bien, incluso teniendo dos caídas, porque no es fácil pasar de estar un mes y medio en casa a venir aquí y probar dos chasis diferentes, pero mañana ya he pedido al equipo las dos motos iguales, para trabajar mi estilo de pilotaje e intentar ser más constantes pues una cosa es ir rápido y la otra sentir esas sensaciones con los neumáticos y las sensación de saber cuándo puedes caerte y cuándo no", continuó el piloto catalán, al que las caídas no han achantado en ningún momento.

¡SEGUNDA CAÍDA DE MARC MÁRQUEZ! 😞



Gestos de rabia después de irse al suelo por segunda vez en los dos primeros entrenamientos del #FrenchGP 🇫🇷



Aún así, firmó uno de los 1️⃣0️⃣ mejores tiempos y estará directamente en la Q2 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/7t7Bq07Id2 — DAZN España (@DAZN_ES) May 12, 2023

"La mano aún me molesta un pelín, pero no me perjudica nada ni me limita ningún tipo de movimiento. No estoy de físico igual que en Portimao y tengo agujetas en el tríceps, que son cosas que pasan después de estar mes y medio sin pilotar ningún tipo de moto. Quizás vaya de más a menos, porque físicamente voy a ir bajando, pero es importante, porque luego vienen tres semanas para seguir trabajando", aseguró el seis veces campeón de MotoGP.

"Sé que el 90% de los pilotos se lo tomarían con calma y paso a paso, pero yo soy como soy. Y si he vuelto es porque estoy listo para pilotar, listo para apretar, listo para trabajar para el equipo. Y trabajar para el equipo es llevar la moto al límite. Mi estilo es apretar. Hoy he gestionado los límites, como he dicho, y la caída que podría haber evitado es la de la mañana", insistió Márquez para acabar, prometiendo todavía pelea en lo que resta de fin de semana de carreras en Francia.