Djokovic lo tiene claro: "Alcaraz es el rival a batir en tierra"

Simplemente con participar en el Masters 1.000 de Roma, Carlos Alcaraz volverá a ser el número 1 del mundo. Con ello arrebatará el puesto a Novak Djokovic, quien ha afirmado que considera al murciano como su "rival a batir en tierra".

"Va a ser número uno del mundo después de este torneo pase lo que pase. Lo merece. Está jugando un tenis increíble, de gran nivel", ha dicho el de Belgrado en la rueda de prensa de este jueves.

Además, ha reconocido que Alcaraz "es el rival a batir en tierra, no hay duda. Por supuesto depende de si Nadal juega Roland Garros o no, pero Alcaraz es uno de los grandes favoritos sin duda".

El serbio ha recordado que solo se han enfrentado una sola vez, "en Madrid el año pasado". "Si nos enfrentamos en Roma sería en la final. Creo que a los dos nos encantaría. Es un torneo largo, con muchos jugadores buenos, ya veremos", ha admitido.

Sobre su estado de forma, el tenista ha afirmado sentirse bien: "Siempre hay alguna cosa que te molesta a este nivel, pero es normal. Igual que no tener ya 25 años. Te lleva más tiempo recuperar, pero me encuentro bien. Echo de menos jugar. Me encanta jugar en Roma, un torneo históricamente bueno durante mi carrera, con mucho éxito".