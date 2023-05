Marc Márquez, pesimista con el GP de Francia: "No puedo esperar demasiado de este fin de semana"

Marc Márquez regresa este fin de semana al asfalto en el Gran Premio de Francia tras superar la lesión que le ha mantenido alejado de la competición durante las últimas semanas. Sin embargo, el piloto español de Honda se ha mostrado un poco pesimista.

"Estoy muy contento de regresar, pero no puedo esperar demasiado. Ha pasado un mes y medio sin pilotar y paso a paso trataré de llegar a ese ritmo. El objetivo es volver a recuperar el ritmo y en las próximas tres semanas comenzar a reconstruir mi condición física", ha señalado Márquez en rueda de prensa.

Al catalán le sigue pesando haberse perdido "el test de Jerez, que es uno de los más importantes del calendario", por lo que este fin de semana intentará "probar cosas". Aunque "parece que las condiciones meteorológicas van a ser un poco complicadas", tratará "de dar el máximo".

"Trabajé muchísimo en invierno porque era la primera vez que no tenía lesiones y podía preparar bien la primera carrera. Cuando llegó el momento del Sprint, de la calificación y la carrera me sentía fuerte, pero desafortunadamente me lesioné de nuevo. Aún así, seguí apretando y a nivel mental estoy preparado porque con estos reveses es difícil mantener la motivación y tuve que seguir con la rutina para volver lo antes posible", ha indicado sobre su condición física.

El ocho veces campeón del mundo también fue preguntado por la decisión del Tribunal de Apelación que ha dictaminado que ya ha cumplido su sanción por su incidente en el Gran Premio de Portugal, lo que consideró "normal".

"Cuando fui a los comisarios estaba completamente de acuerdo porque fue gran error y se aplicaba para el GP de Argentina. Ahora alguien lo ha querido cambiar y esa no es mi culpa, parece que lo van a cambiar para el futuro y no creo que sea la mejor solución, deben pensar en otra estrategia", prosiguió el catalán. "La peor sanción es haber estado en casa, aunque es la mejor manera de aprender", remarcó.

En este sentido, dejó claro que ningún piloto "puede decir nada" sobre una situación como la que vivió él en Portimao porque le puede tocar estar "al otro lado" en otro momento. "Nadie ataca sin pensar en los demás, a veces vas al límite y cometes errores. En 15 años de carrera se viven diferentes situaciones y todo el mundo quiere acabar la carrera, conseguir el podio y no lesionarse, no puedes elegir", detalló el piloto del Repsol Honda.

Finalmente, Márquez fue preguntado por unas palabras de Jorge Lorenzo en las que decía que el de Cervera era el único piloto que no tenía miedo. "No me parece un comentario justo, aunque es cierto que no siento miedo y en este regreso uso la experiencia de la lesión del brazo para tener otra mentalidad, pero si estoy aquí es para atacar y no para defender", sentenció.