Dante Exum explota en contra del Real Madrid: "Sabíamos que jugarían sucio"

El milagro del Real Madrid en el WiZink Center ante el Partizán de Belgrado ha dejado boquiabierto al mundo del baloncesto, puesto que ha sido el primer equipo de la Euroliga en remontar una serie que perdía por 0-2. Esto parece que no ha sentado muy bien a algunos jugadores del Partizán. Entre ellos, Dante Exum, que fue uno de los damnificados en el segundo partido de la serie tras la brutal llave de judo que le realizó Yabusele, ha criticado duramente al conjunto blanco por la dureza con la que jugaron dicha eliminatoria: "Sabíamos que jugarían sucio. Fue lo que pasó".

El jugador australiano, dolorido por la derrota, también dedicó unas palabras a Yabusele, jugador del Madrid, tras la finalización del encuentro: "No recibí ninguna disculpa de Yabusele. Es gracioso como el Real Madrid controla la narrativa de la historia. Salieron en los medios con todas esas disculpas, eso muestran cómo son". Además, el de Melbourne cree que su equipo mereció "pasar la eliminatoria" después de ir arriba en el marcador, explicó en unas declaraciones que fueron recogidas por el portal Basket News.

Pero no quedó ahí. El enfado mayúsculo de Exum era notable y declaró que las sanciones impuestas sobre los jugadores del Real Madrid fueron "ridículas": "Creo que todos los que juegan al baloncesto y vieron la película saben que el castigo no fue lo suficientemente duro. Creo que todos están sorprendidos de que Yabusele solo recibiera cinco partidos de sanción. No estamos jugando a la WWE. Perdimos a dos de nuestros mejores jugadores y yo jugué lesionado", finalizó el base del Partizán.

El Real Madrid, tras superar una serie épica y que quedará en el recuerdo de la Euroliga, se enfrentará en las semifinales del torneo, en la famosa Final Four, al FC Barcelona de Šarūnas Jasikevičius (19 de mayo). Por otro lado, la otra 'semi' es entre el Mónaco francés y el Olympiacos griego.