Iker Casillas, exguardameta del Real Madrid, Oporto y la selección española, ha enviado un serio aviso a Fernando Alonso a través de la popular red social Tik Tok, en la que ambos han entrado recientemente y en la que ahora son competencia directa. La leyenda de la portería, el primero de ambos en acercarse a sus seguidores más jóvenes, no está del todo contento con el éxito reciente de Alonso, y no ha dudado en reivindicar quien manda en la popular red social.

"Este es un mensaje para Fernando Alonso, estoy muy enfadado con él. Me quiere pasar por la derecha en Tik Tok, esto no puede ser. No te pases de frenada querido, aquí, el que padrea en Tik Tok, soy yo", amenaza Casillas en tono de broma al piloto en el vídeo.

El vídeo, con miles de visualizaciones y compartido fuera de Tik Tok -en otras redes- por muchos seguidores, no tardó en llegar a Alonso, encantado de participar en este tipo de intercambios en redes sociales. Pronto llegó su respuesta. "Papá está aquí", escribió el ovetense en los comentarios del vídeo, en un juego de palabras cruzadas que muy probablemente no haya terminado aquí.

El TikTok que no esperaba ver hoy 😂 pic.twitter.com/pnIYrGslvG — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) May 10, 2023

Lo cierto es que el temor de Casillas a ser desbancado es real, pues mientras el madrileño ha sido el centro de numerosas burlas por sus vídeos en esta red social, entre ellas las de su excompañero Fernando Hierro, el asturiano no para de crecer en estos nuevos canales gracias a su renacer en la Fórmula 1 en busca de 'la 33'.