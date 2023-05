El fútbol es una cuestión de familia en la casa de Erling Haaland, que desde muy pequeño mamó el fervor y la pasión por el balompié de la que muchos consideran la mejor liga del mundo, la Premier. En Inglaterra nació y vivió sus primeros años, aunque ahora defienda la camiseta de la selección noruega, pues su padre, Alf-Inge Haaland (1972, Noruega), fue futbolista de varios equipos británicos.

Aunque ahora el progenitor del delantero de moda del deporte rey sea noticia por su lío con la afición madridista en el Bernabéu en la ida de semifinales de la Champions, hace dos décadas acaparaba portadas por su hacer sobre el terreno de juego.

Haaland, al contrario que su hijo, era centrocampista, aunque también jugaba habitualmente como central. Inició su carrera como futbolista profesional con 18 años en el Bryne FK de su país natal, y tan solo un trienio después haría las maletas rumbo a su primera aventura en la Liga inglesa.

Así aterrizaría en el Nottingham Forest, donde pasaría cuatro años (1993-1997) antes de fichar por el histórico Leeds a cambio de más de un millón de euros tras el descenso de los 'reds'.

Como Peacock jugó 72 partidos, pocos arrancando de inicio, y anotó ocho goles. "Aunque nunca fue titular, se convirtió en uno de los favoritos de la afición, sobre todo por sus gritos de ánimo cuando calentaba como suplente", recuerda el club de West Yorkshire.

No ganó ningún título allí, pero logró la clasificación para la Champions en la temporada 1999/2000, aunque no llegó a jugarla, pues en junio de ese año cambiaría Leeds -donde nació Erling- por Manchester para firmar por el City por poco más de dos millones de euros.

Como citizen viviría el peor momento de su carrera en 2001: su guerra con Roy Keane que provocaría el final de su carrera. Venía de lejos la cruzada del irlandés con el noruego. Concretamente desde 1997, cuando el exfutbolista del United caería gravemente lesionado -se perdió el resto de esa temporada- tras una falta de Haaland. Ni la acción, ni la lesión fueron el origen de la animadversión de Keane hacia el centrocampista, sino que este fuese a reclamarle por dolerse sobre el terreno de juego.

Alfie Haaland, entonces jugador del Leeds, reclama a Roy Keane quedarse tendido sobre el césped en el momento de su lesión. Getty Images

Cuatro años después, en un derbi de Manchester de FA Cup, Keane se vengaría de Haaland con una brutal patada a la altura de la rodilla -le costaría la roja directa- que terminaría por retirar al jugador del City y que será siempre recordada en la historia del fútbol mundial.

Días después, Alfie jugaría el que a la postre fue su último partido con la selección noruega (disputó un total de 34). También se puso una vez más la camiseta del City, aunque nunca se recuperó por completo de la lesión provocada por la entrada del irlandés y terminó por colgar las botas. Una década más tarde, en 2011, intentó volver al fútbol con el Rosseland, aunque solo jugó un encuentro.

El centrocampista británico no pareció mostrarse muy arrepentido por la salvaje falta. "Había esperado mucho tiempo. Le golpeé jodidamente duro", explicó sobre el momento, revelando que le había dicho a su rival: "Toma esta, bastardo. Y no vuelvas a mirarme burlándote de falsas lesiones". "Después, en el vestuario, no tenía remordimientos (...). Lo que va, vuelve", sentenció el irlandés que retiró de por vida al padre de Haaland.