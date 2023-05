Pep Guardiola, muy satisfecho con el empate en el Bernabéu: "Prefiero un 1-1 que un 3-0"

Pep Guardiola compareció en la rueda de prensa tras el partido de ida de las semifinales de Champions entre el Real Madrid y Manchester City. El entrenador catalán, con el recuerdo amargo de la remontada blanca del año pasado, fue mucho más conservador en este 'primer combate' y dio por bueno el empate conseguido en el Santiago Bernabéu: "Prefiero un 1-1 que un 3-0".

El mundo del fútbol se preguntaba como iba a afrontar Pep el partido ante una de sus 'bestias negras', puesto que en los últimos encuentros de la Premier League había optado por otro esquema con tres centrales y dos carrileros con el fin de 'tapar la espalda' y cerrar más huecos por dentro ante la "grandes combinaciones que realiza el Madrid".

Por ello, después de conseguir el empate con un gol de De Bruyne tras una genialidad de Vinicius en el primer tiempo, Guardiola impuso un ritmo más lento al partido e intentó que el partido no se volviese "loco": "Prefiero un 1-1 que un 3-0. Me hubiera gustado ganar, pero tenía la sensación de que no íbamos a tener un resultado amplio".

Además, el entrenador citizen sabía perfectamente en el escenario que competía su equipo y la importancia que tenía no ir por debajo en el marcador al encuentro de vuelta: "Estoy muy contento por el juego que hemos hecho. Sé contra que club jugábamos. Estoy muy muy satisfecho con el equipo, mucho".

Asimismo, Pep no dudó en elogiar el gran partido que había realizado el Real Madrid y se mostró "muy sorprendido" tras el "increíble juego" del conjunto madridista. Además, recalcó el buen encuentro de Alaba y Rüdiger: "Estuvieron muy cerca de Erling. Al igual que Kroos y Valverde en el centro del campo. No ha sido fácil encontrar a Haaland", sentenció Pep después del partido tan irregular del noruego.

La decisión de Guardiola de no hacer cambios durante todo el partido tampoco pasó desapercibida para el mundo del fútbol. El técnico catalán mencionó que "quizás podría haber hecho algún cambio para tener piernas más frescas", pero, finalmente, se decidió por mantener a "jugadores con mayor control de la pelota para evitar un partido loco".