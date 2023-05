Amargas quejas del Real Madrid: la imagen que demuestra que el balón salió antes del gol del City y por qué no lo revisó el VAR

Kevin de Bruyne dio vida al Manchester City este martes en el Santiago Bernabéu. Su gol, el del empate, permite a los citizens seguir soñando con estar en la final de Champions, más aún teniendo en cuenta que juegan con la ventaja de disputar la vuelta de 'semis' en casa, en el Etihad.

El tanto, sin embargo, no ha quedado exento de polémica... ni de las consiguientes quejas del Real Madrid, que vio cómo se le escapaba la victoria ante su afición cuando mejor estaba en el partido.

En concreto, el conjunto blanco critica dos errores del árbitro de encuentro, Artur Dias. Primero, que el colegiado no señaló un córner claro a favor del equipo madridista en la jugada anterior, y después, que el balón había salido por la línea de banda en el inicio de la jugada del gol.

El instante al que se refiere el Real Madrid es cuando Bernardo Silva, que se lanza al aire para evitar que salga el esférico tras un envío de Kyle Walker, controla el cuero en la línea, justo enfrente del banquillo del vigente campeón de Europa. De hecho, fue Carlo Ancelotti el que más reclamó la acción.

Las protestas del técnico blanco provocaron que Dias le mostrase la cartulina amarilla. "Fue fuera, no lo digo yo, lo dice la tecnología", dijo el italiano en rueda de prensa, haciendo referencia a la recreación 3D de beIN Sports del momento.

beIN Sports ha confirmado tras el partido que con tecnología 3D han comprobado que el balón salió por completo fuera del terreno de juego antes del gol de De Bruyne. @RadioMARCA #RealMadridManchesterCity #ChampionsLeague pic.twitter.com/L35UsgcOZu — Pável Fernández (@PavelFdez) May 9, 2023

"El árbitro no ha estado muy atento y me ha sacado la tarjeta a mí que no jugaba. Los jugadores merecían más tarjetas en el campo y no yo que estaba fuera", añadió Ancelotti sobre la actuación del colegiado.

A pesar de las quejas del banquillo madridista, el tanto subió al marcador y la acción no llegó ni siquiera a revisarse en el VAR. ¿La razón? Modric y Camavinga cortaron la jugada citizen justo después de que saliese el balón, por lo que la jugada del gol se inicia en el momento en el que el Real Madrid vuelve a perder la pelota tras un pase arriesgado del francés.