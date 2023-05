Pep Guardiola: "Lo normal no es ganar la Champions, porque normalmente la gana el Real Madrid"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, reconoció que la forma en la que cayeron eliminados el año pasado ante el Real Madrid fue "dura", pero no quiso hablar de nada de revancha de cara a las semifinales de la Champions de este año, donde será "muy difícil" superarla si no hacen "una prestación cojonuda en los dos partidos". El catalán, preparado para volver a la final, incidió especialmente en la dificultad de una competición que "normalmente gana el Real Madrid".

"Fue duro, evidentemente, pero al final tuvimos un primer partido excepcional y uno, no excepcional, pero muy bueno aquí y que no fue suficiente. Felicitarles, aceptarlo y avanzar, un año después aquí estamos otra vez", señaló Guardiola este lunes en rueda de prensa.

El catalán dejó claro que no necesitan "más motivación para llegar a la final". "Lo que sucedió en el pasado, sucedió, no es una venganza, es una oportunidad más, y si seguimos llegando aquí a las semifinales, algún día llegaremos a la final y la ganaremos. No es distinto a lo del año pasado, vinimos a ganar y haremos lo mismo", subrayó.

El de Santpedor no escondió que "el Real Madrid sabe exactamente lo que se debe hacer" en este tipo de partidos de esta competición e insistió en que lo del año pasado no debe afectar. "No me gusta pensar en experiencias en forma positiva o negativa. El 80 ó 90 por ciento son los mismos jugadores, pero serán partidos completamente diferentes y creo que todo se decidirá en Manchester", apuntó.

"Lo normal es no ganar la Champions... porque normalmente la gana el Real Madrid 😅"



Guardiola, antes de medirse a los de Ancelotti. #UCL pic.twitter.com/nNIkI5qglJ — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 8, 2023

"Para ganar esta competición hay que ganar a los mejores y ellos son el mejor de esta competición en la última década, de lejos. He vuelto a ver ambos partidos y jugamos de forma excepcional en casa, no podíamos haber jugado mejor, y aquí no, pero sí bien. En el fútbol son todos los minutos", prosiguió Guardiola. Sobre esta idea también reflexionó en tono irónico: "Lo normal es no ganar la Champions... porque normalmente la gana el Real Madrid".

Hicimos todo lo que pudimos, tuvimos oportunidades increíbles

El entrenador del City dejó claro que "cuando ganas es porque te lo mereces". "Hicimos todo lo que pudimos, tuvimos oportunidades increíbles, pero hay que ser mejores. La lección es que no venimos a vengarnos, sino a tener un buen resultado y un buen rendimiento para darnos la oportunidad de dejarlo abierto para Manchester", declaró.