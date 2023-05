Alonso ignora las normas de la F1 para reivindicar el idioma español: "Somos la segunda lengua más hablada del planeta"

El fin de semana de competición en el Gran Premio de Miami está dejando muchos detalles y grandes momentos hasta el momento, a falta de saber lo que sucederá en la carrera del domingo. Sin embargo, será difícil que algo supere a la imagen que nos dejó la clasificación del sábado al final, con un orden de parrilla con tres pilotos hispanoamericanos en los tres primeros puestos.

'Checo' Pérez saldrá desde la pole escoltado por Fernando Alonso y Carlos Sainz. Una situación inédita en Fórmula 1, con tres pilotos hablando español en lugar del idioma oficial, el inglés, coronando los tres primeros puestos de salida en un Gran Premio además con mucho sabor latino. Una situación que podría, sin importar el orden, replicarse en la carrera.

Aun así, es posible que una ocasión así jamás vuelva a darse. Y por eso, Fernando Alonso aprovechó y se convirtió en embajador de la Real Academia Española por un momento en la rueda de prensa posterior a la clasificación, para reivindicar la importancia de la lengua española, del castellano como idioma en un mundillo donde todo lo que no sea hablar en inglés se sale de lo normativo.

"Vamos a saltarnos las normas otra vez... No voy a decir nada malo, pero voy a responder en español" comenzó su intervención el bicampeón del mundo en un perfecto inglés, para hacer el cambio a su lengua materna de forma inmediata: "Para toda la gente de habla hispana, creo que es un gran día. Tener a un mexicano y dos españoles en la Fórmula 1, en una crono por primera vez en la historia es increíble".

"Somos la segunda lengua más hablada del planeta y merecemos también responder en español" reivindicó Alonso para acabar, presumiendo con orgullo de su idioma, su cultura y sus orígenes. Aún así, en ningún momento contestó de forma cortante, más bien al revés. Nada más acabar de hablar en español, el conductor de la entrevista le pidió una traducción rápida a lo que había dicho, y él, antes de explicarse, respondió entre risas: "He dicho cosas muy, muy malas".

Fernando Alonso quiso reivindicar así el español, la segunda lengua más hablada del mundo, así como la importancia que deberían tener para la F1, la FIA y Liberty Media el mercado hispanohablante. Y todo de forma distendida, sin armas escándalo ni malos rollos, saltándose una normativa algo anticuada que prohíbe a los pilotos del 'Gran Circo' por homogeneidad el responder en otro idioma que no sea inglés.

Fernando Alonso en Spa Francorchamps en el año 2000. Twitter

Una regla que se sigue a rajatabla, pero que Fernando ya rompió hace 23 años. Apenas era un debutante cuando el periodista especializado Pedro Fermín Flores, el mismo que le hizo la pregunta este sábado, le pidió que respondiera a sus preguntas en español. Corría el año 2000, Alonso pilotaba en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 3000, y sin miedo ni dudas se saltó esa norma porque por aquel entonces, aún le costaba hablar en inglés

Además, como curiosidad, esta cabeza de parrilla hispana ha inspirado a otros admiradores de los tres pilotos para animarse a hablar en español. Es el caso del ex-campeón de F1 Damon Hill, muy cercano por ejemplo a Alonso, que lanzó un tuit intentando chapurrear castellano: "Por el primero tiempo tres hermanos hablo espanol en los tres primero grid places. Sorry. My Spanish not so good. You get the idea".