El vacile de Alonso a Alpine por radio en Miami: "Déjalos, el entrenamiento libre es su momento"

El Gran Premio de Miami de Fórmula 1 está dando para mucho, y eso que apenas llevamos recorrido un tercio del fin de semana, el menos importante, el de los entrenamientos libres. En la jornada del viernes hubo accidentes, pelea a seis entre los pilotos punteros por el mejor tiempo de la sesión, y dos banderas rojas que sirven de advertencia para lo que está por venir.

En medio de esa vorágine de salidas de pista, derrapes, toques con el muro y excursiones por las escapadas, no hubo piloto que no tuviese su particular anécdota para contar después. El tráfico se aglutinaba por momentos en una pista que no deja de ser urbana, y muy estrecha en algunos tramos, y eso provocó encontronazos y reproches de unos a otros en más de una ocasión.

En uno de esos incidentes estuvo involucrado Fernando Alonso, pero no sólo él, que fue la 'víctima' en este caso. Mientras rodaba a toda velocidad en búsqueda de un tiempo decente, en vuelta lanzada, se encontró de lleno con el Alpine de su ex compañero Esteban Ocon, que circulaba a una velocidad muy inferior a la del asturiano, preparando su vuelta pero obstaculizando a Fernando.

Para evitar la colisión, Alonso se vio obligado a reducir el ritmo de forma abrupta, con un frenazo importante, para dejar después espacio a Ocon. Mientras corregía la situación, sin embargo, se pudo comprobar por la radio del piloto ovetense que estaba completamente tranquilo, y que tuvo tiempo incluso de ironizar y tirar de sarcasmo para atizar doblemente a Ocon y a su ex equipo por haberle bloqueado.

"Me ha bloqueado. No se puede pelear en los entrenamientos libres" comenzó señalando Alonso a su ingeniero, que simplemente le explicó quién había sido el causante. Cuando Fernando supo que era Ocon, se echó a reír por un momento, y contesto: "Déjalos, los entrenamientos libres son su momento".

El asturiano, molesto a pesar de todo por la maniobra arriesgada de piloto francés, no dudó en recordar el pésimo arranque de temporada de Alpine para reírse de un equipo que, bajo su punto de vista, tiene lo que se merece. Otmar Szafnauer, jefe de equipo de Alpine, argumentó la marcha de Alonso en base a su edad, aduciendo que estaba perdiendo capacidades con respecto a Pierre Gasly, su nuevo piloto. Sin embargo, la pista se está encargando de poner a cada uno en su sitio, y Fernando lo sabe y lo está disfrutando.