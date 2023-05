La aventura japonesa de Iniesta llega a su fin

Andrés Iniesta, todo un icono del fútbol español y mundial, podría estar afrontando el final de su aventura futbolística en Japón. Según señalan varios medios nipones, el centrocampista manchego estaría a punto de abandonar, este mismo verano, el equipo japonés Vissel Kobe antes del final de su contrato, que estaba programado para enero de 2024.

Iniesta pondría fin así a su etapa de cinco años en el país asiático, al que llegó en 2018 después de despedirse del club de su vida, el Barça, y del fútbol profesional al más alto nivel de exigencia. Aun así, no dejará el fútbol en activo, tal y como apunta la agencia de noticias japonesa Kyodo, porque ya se encuentra considerando ofertas de clubes en Estados Unidos y Oriente Medio; dos mercados en los que podría firmar su último gran contrato antes de retirarse.

Los representantes del jugador no han querido confirmar la información ni pronunciarse al respecto, y tampoco hay confirmación oficial o información al respecto procedente del club del centro de Japón. Sin embargo, el jugador publicó una foto en las redes sociales con el número de su camiseta, el 8, acompañado de la palabra "siempre", que bien podría simbolizar una despedida, y más después de haber retirado la misma fotografía a las pocas horas de publicarla.

El exjugador del Barça, que cumple 39 años el próximo 11 de mayo, se unió al Vissel Jobe en julio de 2018 y jugó un rol importante en la victoria de su equipo en la 99ª Copa de Emperadores en 2020, aunque en esta última temporada ha jugado solo unos pocos minutos y ha ido perdiendo protagonismo.

En Japón señalan como posible despedida el partido que se ha organizado para el mes de junio entre el Vissle Kobe y el Barcelona. Los medios del país aseguran que ese encuentro servirá como homenaje para el español que en Japón ha dejado las últimas pinceladas de su calidad y ha ganado títulos para su club siendo importante.

"Futbolísticamente me encuentro bien y este año lo comenzaré con las ganas de seguir jugando a fútbol. A partir de ahí, tendremos que ver las sensaciones o si se pueden abrir otras vías. Vivo muy en el presente. No descarto pasar la barrera de los 40 como jugador. A día de hoy, sigo disfrutando del fútbol y me cuido para estar bien y no sufrir", aseguró Iniesta en una entrevista con EFE el pasado diciembre, sin aclarar en exceso sus intenciones en el futuro más próximo.