Sergio García renuncia al DP World Tour de golf y no podrá se elegido para la Ryder Cup

El golfista español Sergio García, junto con Ian Poulter, Richard Bland y Lee Westwood, renunció de manera oficial al DP World Tour, conocido hasta hace poco como Circuito Europeo, con lo que no podrá ser elegido para la Ryder Cup, que este 2023 se disputa en Roma.

El de Borriol, uno de los jugadores más destacados del reciente LIV Golf, estaba más fuera que dentro, más si cabe cuando el Tour Europeo ganó la batalla legal el mes pasado para poder imponer sanciones a sus golfistas. "Sinceramente quiero jugar donde me quieren, en el Tour Europeo no me siento querido ahora mismo", dijo el año pasado Sergio García, después del Abierto Británico.

El campeón del Masters en 2017 no quiso cerrar la puerta del todo precisamente por su amor a la Ryder, poseedor del récord histórico de puntos en el equipo europeo. Sin embargo, el DP World Tour anunció este miércoles haber recibido la renuncia del español junto a la de los ingleses Ian Poulter, Richard Bland y Lee Westwood.

El Circuito Europeo recuerda que los cuatro golfistas fueron "sancionados por serias infracciones en el reglamento", con respecto a jugar otros circuitos, el pasado mes de junio. El Tour agradece su "contribución", "en particular a Sergio, Poulter y Westwood", por su "parte en los éxitos europeos en la Ryder Cup los últimos años".

Sinceramente quiero jugar donde me quieren, en el Tour Europeo no me siento querido ahora mismo

Sin embargo, en el comunicado en su página web oficial, el DP World Tour apunta que "sus renuncias, junto con las sanciones que se les imponen, son consecuencia de sus propias elecciones". Tanto el español, como un Poulter con actuaciones legendarias y un Westwood con 30 años de carrera en el torneo contra Estados Unidos, no podrán jugar la Ryder desde este mismo 2023, ni torneos del DP World Tour.

El sueco Henrik Stenson fue cesado de su cargo de capitán de Europa el verano pasado por su fichaje por las LIV Series, el circuito saudí que sigue levantando polémica un año después.