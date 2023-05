El duro y triste camino de Tori Bowie, la niña abandonada que se convirtió en la mujer más rápida del planeta

El fallecimiento de Tori Bowie, atleta estadounidense de 32 años, conmocionó este miércoles al mundo del deporte. La que fuera campeona del Mundo y medallista olímpica murió sola en su domicilio de Florida por causas aún por confirmar tras mucho tiempo peleando contra una severa depresión. Un final triste para una atleta cuyo lema de vida era la "lucha" contra la propia vida.

Así lo llegó a declarar ella misma en alguna ocasión estando ya instalada en la élite del deporte, a donde llegó tras superar una montaña de obstáculos que comenzaron en sus primeros años de vida, cuando fue abandonada en un orfanato. "Vengo de un pequeño pueblo llamado Sand Hill, Mississippi, no se espera que los que venimos de allí tengamos éxito", llegó a expresar en una ocasión resaltando sus orígenes humildes.

"Ha sido una lucha desde el primer día. Mi madre biológica me dejó en un hogar de acogida cuando tenía dos años", contó sobre un momento en el que su abuela jugó un papel fundamental. Fue ella, a sus 47 años y tras haber criado a cinco hijos, la encargada de adoptarla a ella y a su hermana Tamarra y darles a ambas un futuro.

Mi abuela ha sido el modelo a seguir en mi vida

"Peleó por nosotros, obtuvo nuestra custodia. No teníamos mucho, pero ella nos dio carácter (...) ha sido el modelo a seguir en mi vida", confesó en 2016 durante una entrevista con la revista People. Y es que aquel impulso de su abuela le permitió dar sus primeros pasos en el atletismo en el instituto de su localidad, una pasión que la llevaría a la cima en el Campeonato del Mundo de Londres 2017 y triple medallista en los Juegos de Río de Janeiro.

Sus últimos días, sumida en una severa depresión

"Toda mi vida ha sido una lucha. He pasado por mucho y no he dejado que nada me derrote todavía. Somos bendecidos cuando nos despertamos y tenemos un día completamente nuevo para hacer algo diferente. Siento que cada día es una celebración para mí", llegó a decir una atleta que pasó los últimos días de su vida sumida en una profunda depresión.

"Las personas que pretenden ser felices tienen algunas de las almas más tristes y las personas que no intentan convencer al mundo de que son felices tienen las almas más genuinas, porque se contentan con ser ellos para ellos y nadie más", escribió su hermana en redes sociales al confirmarse la triste noticia, unas líneas en las que insinuó los problemas mentales de Tori (lo que descartaría las hipótesis de una muerte derivada del uso de sustancias dopantes).

Una orden de embargo sobre su vivienda

Según las informaciones publicadas el miércoles por el Daily Mail, la atleta -fuera de la competición desde su participación en el Mundial de Qatar de 2019- llevaba una vida tranquila en su casa de Florida (Winter Garden). Sobre el inmueble pesaba una orden de embargo por impago de 2021, pero el proceso de subasta, previsto para 2022, había quedado paralizado.

Su muerte se produjo mientras permanecía sola en ese domicilio, en la noche entre el martes y el miércoles, cuando fue hallada por la policía, que acudió allí después de que alguien llamara para pedir asistencia social. Tal y como confirmó en su mensaje de condolencias Noah Lyles, estrella del 200m masculino, se esperaba que la estrella del atletismo pronto se reuniera con su hermana. "No puedo creer esto. Acababa de escuchar que iba a estar con su hermana en casa y ahora esto. Me rompe el corazón y mantendré a la familia en mis oraciones", escribió en redes sociales.

La inesperada muerte de Tori, por causas aún sin confirmar, truncaron la vida de una luchadora que tocó el cielo en el mundo del deporte. La plata en 100m, el bronce en los 200m y el oro en el relevo 4x100 en los Juegos de Río de 2016, y las medallas de oro en 100m y 4x100 en el Mundial de Londres, son las pruebas de sus mayores hitos en una vitrina repleta de éxitos.