Aston Martin ya tiene la solución definitiva para arreglar su DRS

Uno de los pocos lunares en el espectacular arranque de temporada de Aston Martin en el Mundial de Fórmula 1 llegó justo cuando todo el mundo esperaba una mejora que les acercase en ritmo a Red Bull. Y parece que esa mejora, el nuevo alerón trasero con un DRS más eficiente, cumplió con su cometido aunque pasase desapercibido, pero durante la gran mayoría del fin de semana en Bakú sólo dio problemas y quebraderos de cabeza a Fernando Alonso, Lance Stroll y todo su equipo.

El problema era sencillo: el DRS no lograba abrirse en la recta principal del circuito, curiosamente la más larga de todo el Mundial. De hecho, los cálculos de Aston Martin reflejaban una pérdida de dos décimas en esa zona cada vez que el sistema no funcionaba, pero seguían rindiendo a gran nivel en el resto del trazado a pesar de haber sacrificado algo de velocidad en curvas lentas y medias, el punto fuerte del AMR23 hasta el momento, precisamente para rendir en recta.

El fallo se debía fundamentalmente a una característica aerodinámica concreta en el alerón de baja resistencia con nuevas especificaciones, que hizo que el dispositivo de adelantamiento oscilara y sólo se activara de forma intermitente. Cuando no tenían tráfico delante, no era capaz de abrirse porque el sistema no podía vencer la resistencia del aire a 320 km/h (el DRS permitía a Aston Martin llegar a 334 km/h).

El problema persistió incluso en clasificación, pero en carrera se pudo solucionar gracias al trabajo de mecánicos e ingenieros, que tiraron de creatividad (por el 'parc fermé') para hacerlo funcionar. De hecho, así lo demuestran los tiempos de Alonso, clavados a los de Red Bull en los últimos giros en Bakú, peleando por la vuelta rápida. Para el Gran Premio de Miami de este mismo fin de semana, en cambio, no será cuestión de ingenio e improvisación que funcione a la perfección, como ha adelantado Mike Krack, jefe de equipo de Aston Martin.

"El problema con el DRS fue más una distracción que una desventaja real, porque funcionaba en la recta de atrás, así que obviamente fue una pequeña penalización, pero tanto en el sprint como en la carrera, funcionó. Al ser una distracción, gran parte del equipo se centró entonces en eso, así que esta es también la razón por la que ya no tenemos el problema. En general, creo que hemos conseguido solucionarlo" ha asegurado Krack, convencido de que no dará más problemas el DRS.

"Nos habría gustado solucionarlo antes o no tenerlo. Pero al fin y al cabo, no es un drama" ha añadido el director de equipo de Aston Martin, que sí ha podido asegurar que estará todo arreglado en el GP de Miami, donde deberían rendir muy bien. Para ello, la escudería británica llevará a cabo un análisis completo del fallo, y se instalará una solución duradera.