Así fue la queja de Carvajal en Instagram tras ser expulsado ante la Real Sociedad

La noche del Real Madrid en San Sebastián se presentaba muy complicada debido a las múltiples bajas que acumulaba la entidad madridista de cara al último partido de Liga antes de la final de Copa del Rey del próximo sábado ante Osasuna. Benzema, Modric, Mendy y Álaba se perdieron el choque por molestias físicas y Vinicius, por sanción, también quedó fuera de la convocatoria.

La publicación de Dani Carvajal. Instagram de Dani Carvajal

Después del tremendo error de Militao que propició el primer tanto de Take Kubo, Carvajal fue expulsado en apenas ocho minutos de juego. Una decisión que no gustó nada al canterano madridista que ni esperó al termino del partido para quejarse en redes sociales. En su cuenta de Instagram, Dani publicó un emoticono riéndose de la decisión arbitral. No obstante, 25 minutos después de subir dicha publicación, la borró.

La segunda expulsión de su carrera

Dos expulsiones de Dani Carvajal en sus 438 partidos como profesional. Ese es el registro que tiene el madridista desde que se enfundó, por primera vez, la camiseta de un equipo de fútbol. Su primera expulsión fue en diciembre del 2017 ante el Barça y en el Bernabéu.

En el Reale Arena, la primera cartulina amarilla llegó después de protestar, de manera ostensible, una decisión del árbitro principal Pulido Santana. Escasos minutos después, el lateral español recibió la segunda tarjeta tras disputar un balón con Aihen Muñoz. El defensa del Real Madrid toca balón primeramente, pero después se puede observar como arrolla al jugador de la Real Sociedad, dejándolo dolorido sobre el terreno de juego.