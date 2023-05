La periodista deportiva María Morán, de GolTV, ha denunciado las graves amenazas e insultos que está recibiendo en las redes sociales debido a una pregunta que le ha realizado este lunes a Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, en la rueda de prensa previa al partido ante la Real Sociedad.

"¿Usted cree que le vendría bien una roja a Vinícius como aprendizaje por esas continuas protestas a los árbitros?", le cuestionó la periodista al técnico italiano.

La respuesta de Ancelotti, sonriente, fue que no lo necesita. "¿Una roja? No, no necesita una roja. Le falta solo una roja también. Con todas las amarillas que ha tenido creo que es suficiente".

🎙️ Periodista: ¿Usted cree que le viene bien una roja a Vinícius como aprendizaje?



🗣️ Carlo Ancelotti: ¿Una roja? "No necesita una roja, le falta solo una roja también, con todas las amarillas que ha tenido, es suficiente."pic.twitter.com/H8LEqfOi8d — REAL MADRID❤️ (@AdriRM33) May 1, 2023

La pregunta no le ha sentado bien a una parte de la afición madridista, pero muchos de ellos han expresado su enfado de la peor manera, con insultos y graves amenazas.

Estos son algunos de los muchos comentarios que estoy recibiendo por realizar mi trabajo de periodista. Mi hija tiene 18 meses. pic.twitter.com/9wpljS0NdJ — María Morán (@Mariamoranh6) May 1, 2023