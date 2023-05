De Bruyne hace saltar las alarmas con una lesión sin plazos una semana antes de las semifinales ante el Real Madrid

La tensión se palpa en Mánchester una semana antes de la visita del Manchester City al Santiago Bernabéu para la disputa de la ida de semifinales de la Champions. El motivo, la baja de uno de sus efectivos más desequilibrantes, Kevin De Bruyne, aquejado de unas molestias desde el duelo ante el Arsenal y ausente en la cita de este domingo ante el Fulham.

"Kevin de Bruyne no está con la plantilla, porque no se encuentra bien. Tiene alguna lesión y no ha podido viajar", afirmó Pep Guardiola sobre su centrocampista más importante. Aunque sus palabras más demoledoras llegaron cuando fue preguntado por la duración de la baja de De Bruyne: "Lo desconozco", sentenció.

El belga arrastra las molestias que le obligaron a pedir el cambio en el decisivo duelo ante el Arsenal, un partido en el que los 'citizens' dieron un mazazo a Premier y el que Kevin tuvo un papel fundamental. Hizo un doblete en una tarde mágica de fútbol antes de ser sustituido en el minuto 80 a petición propia por "unas molestias", tal y como indicó en ese postpartido el propio Guardiola.

De Bryune, todo un veterano de la disciplina del los sky blue a sus 31 años, vuelve a sufrir el gran lastre que le ha perjudicado en momentos clave de su carrera profesional, las lesiones en el tramo final de la temporada donde se disputan los partidos por los títulos.