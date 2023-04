Alonso entierra el hacha de guerra con Sainz: "Hemos hablado antes de la carrera y está todo bien"

A pesar de sus desencuentros con Carlos Sainz o incluso con DAZN y su equipo de comentaristas tras la carrera, Fernando Alonso estaba muy satisfecho con su cuarto puesto en Bakú, en un fin de semana repleto de contratiempos dentro y fuera de la pista. El DRS de su alerón trasero fue una pesadilla recurrente hasta el domingo, pero ya en la carrera pudieron subsanarlo para escalar del sexto al cuarto en el Gran Premio de Azerbaiyá de Fórmula.

En el camino, el piloto clasificado tercero actualmente en el Mundial se encontró de nuevo a Carlos Sainz, en la resalida lanzada de la vuelta 14. Tras varios amagos logró tomar el interior de la curva 4 y pasar al madrileño para colocarse ya a la caza de Leclerc. En el aire flotaba aún el reproche del Sprtin del sábado, donde el asturiano le reprochó su dura defensa a Carlos al tapar el interior de la curva 2 para no dejarle pasar., que incluso ha creado polémica entre dos buenos amigos como Alonso y Antonio Lobato.

Por eso era de vital importancia conocer de boca de los protagonistas, en este caso del propio Fernando Alonso que fue quién se quejó, si lo sucedido había ido a mayores entre ellos o si estaba todo solucionado, y el asturiano fue claro sobre el tema tras la carrera: "Hemos hablado antes del himno nacional (justo antes de la carrera) y todo está bien. A veces pasan cosas así. Cuando ves el vídeo era menos de lo que yo pensaba ayer, todo está bien".

Como quiso dejar claro Alonso, no sucede nada malo entre ambos pilotos españoles, que ya han tenido no obstante algún que otro encontronazo en otras carreras este año. Sin embargo, lo del sábado en Bakú fue una situación de carrera como cualquier otra, con dos pilotos yendo al máximo sin ceder un milímetro. No hay cisma español, ni ruptura entre los dos únicos representantes hispanos en la parrilla de Fórmula 1, que el mismo domingo se volvieron a ver las caras sobre la pista.

Por eso se le inquirió también sobre el adelantamiento en la vuelta 14, cuando ambos luchaban por el cuarto puesto en carrera: "Le podía haber pasado en la curva 3, pero luego fue en la curva cuatro. No hay una explicación clara, el coche funcionaba bastante bien hoy. Fue crucial porque nunca es fácil adelantar a un Ferrari, ese adelantamiento me puso en un tren con Charles que hizo más fácil la carrera desde entonces".