Alonso tiene escudero en Aston Martin: "Decidle a Fernando que no voy a atacarle, jugamos al mismo juego"

Si algo ha dejado claro el Gran Premio de Azerbaiyán es que ahora Fernando Alonso sí tiene un equipo. El asturiano ha pasado de contar con los dedos los 'feos' de Alpine, a disfrutar como un niño en Aston Martin, donde su compañero, Lance Stroll, es el primero en servirle de apoyo.

Así lo confirma la radio del canadiense cuando parecía que el bicampeón no tenía el ritmo suficiente para adelantar a Hamilton en la sexta vuelta de la carrera. "Decidle a Fernando que no voy a atacarle. Los dos jugamos al mismo juego", ha pedido el hijo del dueño de la escudería británica que le digan al español.

"Queda mucho", indicaba entonces 'Magic', como pidiendo tener paciencia, pues sabía perfectamente el punto en el que estaba el Mercedes de su rival. "Lewis está abriendo la ventaja, pero es cuestión de tiempo que lo adelantemos", apuntaba. Ese presagio se cumpliría dos vueltas después, porque el británico tendría que entrar para cambiar sus maltrechos neumáticos.

¡ESTO ES UN EQUIPO! 💚



Stroll y su mensaje a Alonso



"Fernando, no voy a atacar. Estamos jugando al mismo juego"#AzerbaiyanDAZNF1 🇦🇿 pic.twitter.com/d5MjtHbQ3c — DAZN España (@DAZN_ES) April 30, 2023

El asturiano no tardó en devolver el favor a su compañero y una decena de vueltas después quiso darle un consejo para que mejorase su rendimiento en pista. "Comentadle a Lance el balance de frenos que os he sugerido. A mí me está funcionando, creo que es una buena ayuda", apuntó.

Los dos terminaron sumando buenos puntos para Aston Martin, el gran objetivo del fin de semana, tal y como había avanzado Alonso antes de la carrera. El bicampeón terminó cuarto, rozando el podio, que esta vez fue para Leclerc. Por su parte, Stroll fue séptimo, aunque podría haber sumado alguna posición más de no haber tocado el muro, lo que le hizo ceder la sexta plaza a Hamilton.