Joan Mir se asfixia en la crisis de Honda: "Tengo una falta de confianza bestial"

El equipo Repsol Honda no atraviesa sus mejores años en MotoGP. Su principal figura, Marc Márquez, no recupera la regularidad que le convirtió en uno de los mejores pilotos de la historia, y ello, unido al bajo rendimiento de las motos, ha convertido al box de la escudería en un lugar poco apetecible para el resto de pilotos de la parrilla. Este año el acompañante del de Cervera es Joan Mir, quién ha confesado estar viviendo un calvario en las primeras carreras de este 2023.

Así lo confirmó en sus declaraciones posteriores a la caída en la carrera al sprint del GP de España de este sábado, un turno de palabra muy revelador sobre lo que pasa por su cabeza cada fin de semana."Cuando hace tanto calor todos los problemas se agravan, y entonces se ve dónde falta, y falta mucho en el paso por curva, en la aceleración. Ahí sufro bastante ¿Qué hago? Freno fuerte y puedo recuperar mucho tiempo, pero me sale bien una vuelta, dos, tres, cuatro, cinco o seis, pero no veinte o doce y acabo cometiendo un error", se lamentó Mir.

"Esto para la confianza es fatal y por ello tengo una falta de confianza bestial. A veces cuesta tener la confianza y la motivación de siempre y esta situación no ayuda a recuperar nada ni a sentirse bien", confesó.

"Ahora toca esto. Hemos salido de situaciones muy difíciles, con lo que toca salir de esta como sea y hay que tomarse ahora mismo esto como un entrenamiento para coger información, y luego ver qué traen en el test para ver qué se puede mejorar, porque así te la juegas", continuó Joan Mir.

La confianza se gana poco a poco, y ahora está abajo

"Las carreras siguen y la moto es la misma. Todo el mundo evoluciona y nosotros seguimos sin mejorar, en una carrera te puede tocar la temperatura o el circuito y hacer bien una buena carrera, entrenamiento o clasificación, pero luego la realidad vuelve y no es una situación fácil", comentó amargado Joan Mir.

"¿Cómo consigo que no se vaya la motivación? No lo consigo. Es difícil. Lo intentas, porque lo que a mí me mueve a dar el ciento por ciento y a arriesgarme es el poder ganar, esa sensación que tienes cuando lo has hecho bien y a mí me mueven más los resultados que la pasión", continuó sobre su situación Mir.

"Yo disfruto montando en moto en casa, me encanta y es mi día a día, pero en MotoGP es estrés y trabajo, y cuando se sufre no se disfruta y hace tiempo que no disfruto, pero hay que seguir empujando y ver qué traen el lunes que nos facilite un poco las cosas, para crear momentos que me ayuden a mejorar la confianza, aunque sé que es un periodo largo y la confianza se gana poco a poco, y ahora está abajo", sentenció.