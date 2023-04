Fernando Alonso y Aston Martin están viviendo un auténtico calvario desde que empezaron a rodar en los primeros libres del Gran Premio de Bakú. El DRS sigue sin dar señales de vida en uno de los tramos de la cuarta prueba del año: "Tenemos dos intentos para solucionarlo".

Aston Martin, hasta el momento, no ha logrado solucionar los problemas que Fernando y Stroll tienen con el DRS. Ya lo sufrieron ayer y, a pesar de tener un día de margen, todo ha seguido igual esta mañana. Sí que es verdad que a Alonso se le ha abierto en algunos tramos, pero sigue afectando a los 'tiempos' de ambos pilotos, que no pueden competir con los de arriba porque les falta ese segundo extra de velocidad. Si no lo han hecho ya 24 horas después, todo hace indicar que los problemas no se solucionarán hasta el siguiente Gran Premio.

Al asturiano se le ha visto algo preocupado en los micrófonos de Dazn tras finalizar la última sesión de clasificación para la primera carrera al Sprint: "Seguimos con el problema en el DRS. Tenemos todavía dos intentos más para solucionarlo", sentenció el piloto español.

Además, el bicampeón del mundo de F1 no parecía muy encantado con este nuevo formato que se ha implantado y añadió que "no era fácil calentar los neumáticos y fue muy complicado sentarse directamente al coche para la Q1", explicó Fernando.

Este gran inconveniente es un jarro de agua fría para la proyección y evolución de un Aston Martin que venía lanzado en las primeras pruebas del Mundial. El que sí aprovechó estas tres semanas de parón fue Ferrari. Leclerc estuvo incontestable en ambas clasificaciones tras lograr la pole tanto en la carrera principal como en la del Sprint. Al acecho, los Red Bull de Sergio Pérez y Max Verstappen, que esperarán su oportunidad en las diferentes carreras del fin de semana en Azerbaiyán. La carrera al sprint comenzará este sábado a las 15:30 (hora española).