El momento que ha captado uno de los vídeos del 'caso Alves': "Le toca el culo y el consentimiento está en su cabeza"

La estancia de Dani Alves en prisión por una supuesta agresión sexual a una joven se está alargando más de lo que quisiera el futbolista. Desde aquel 20 de enero, la defensa del brasileño está intentando por todos los medios presentar pruebas que le exculpen de ese posible delito.

Una de las cosas en las que se están basando últimamente para conseguirlo es en un vídeo al que ha tenido acceso Nacho Abad, periodista de En boca de todos, de Cuatro.

Se trata de unas grabaciones de las cámaras de seguridad de la discoteca Sutton de Barcelona, donde supuestamente tuvieron lugar los hechos: "Son, aproximadamente, 25 o 26 horas de grabaciones las que tiene ahora mismo la magistrada sobre la mesa, desde diferentes ángulos"

Según ha contado Abad en el citado programa, en el vídeo se ve cómo "las chicas se ponen a bailar, son tres, y en un determinado momento se les acerca un camarero y las invita a la zona donde está Dani Alves", quien después "habla con ellas" en un "ambiente distendido y sin violencia".

Después se puede apreciar uno de los momentos que pueden ser clave en la investigación. "Yo observo en esas imágenes cómo Alves le toca el culo a la chica", ha afirmado Abad, a quien el presentador le ha preguntado si eso ocurrió "sin su consentimiento". El periodista ha respondido claramente: "Yo te digo que le toca el culo, y su consentimiento está en su cabeza".

Abad ha matizado su visión sobre lo que ocurre en esas grabaciones: "Si ella no es consiente, mi reacción hubiera sido apartarle y decirle 'no me toques el culo', y yo eso no lo veo". Además, explica que se produjo varias veces y que "le toca el culo y ella le coge de la cintura a él".

Según esas imágenes, tras una conversación, ella "voluntariamente se va al baño unos segundos después". De allí "sale primero Alves; después sale una de las amigas, y se ve cómo chocan las manos", pero con la víctima no hay contacto.

"Ellos no hablan y, en un determinado momento, la chica se va con su amiga afuera, se ponen a hablar y se la ve a ella llorando. Aparecen los guardias de seguridad, y al rato, son varias las personas que están allí, pasan por el lado Dani Alves y su amigo Bruno, y se van", ha terminado relatando el periodista.