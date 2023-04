El Barça lanza la pregunta más incómoda a su masa social: "¿Qué modelo de propiedad preferiría para el club?"

El Barça está atravesando una época convulsa en la que no están faltando los escándalos como el 'caso Negreira', pero marcada fundamentalmente por el proceso de reconstrucción del club desde una deuda galopante que les impidió retener a Messi y les obligó, entre otras cosas, a postergar hasta este mismo año el plan para reformar el Camp Nou y crear el Espai Barça y a activar 'palancas' para poder fichar e inscribir jugadores.

Con la financiación ya concedida y el traslado a Montjuïc ya planificado, Joan Laporta parece ir enderezando el rumbo de la maltrecha entidad catalana, que además puede sumar este año hasta dos títulos después de una campaña en blanco, aunque parte del patrimonio del club ya no esté completamente en sus manos. La deuda sigue estando ahí, sigue dificultando la gestión del límite salarial, y se descontrolará hasta que el proyecto de la ciudad barcelonista comience a arrojar beneficios.

Por eso preocupa, y mucho, a la masa social blaugrana la última encuesta que ha trasladado el club en su página web. Como ya hiciera a finales de noviembre para saber cómo afrontaban los socios el traslado al Estadi Olímpic de Montjuïc, el Barça está haciendo estudios de satisfacción en forma de encuestas telemáticas y telefónicas a una muestra de socios del club, y una de las cuestiones a tratar inquieta al 'soci' más de lo que desearía.

La pregunta en concreto trata sobre el modelo de propiedad de la entidad barcelonista, cuestionado desde algunos sectores por ser incompatible con la crisis que atraviesa la entidad, y ha generado cierto revuelo en las redes sociales con el siguiente enunciado: "Actualmente el Barça es propiedad 100% de sus socios y socias y las decisiones importantes deben aprobarse en una Asamblea General o en un referéndum donde todos/as tienen voz; en su opinión, ¿qué modelo preferiría para el FCB?".

Entre las respuestas que ofrece el Barça aparece el motivo de la preocupación de los culés, ya que se menciona la temida Sociedad Anónima Deportiva como opción entre otras cuarto:

a)Mejor seguir como hasta ahora con propiedad del 100% para los socios/socias del Barça.

b) Mejor optar por ser Sociedad Anónima Deportiva con accionistas.

c) Mejor un modelo mixto donde al menos el 51% es de los socios/socias.

d) Ninguno de los modelos anteriores.

e) No lo sabe.

La encuesta del Barça que inquieta a sus socios. FC Barcelona

El revuelo ha sido tal que el propio club ha tenido que confirmar que la encuesta no es falsa. Quieren que el socio opine de todo con libertad, para ratificar además de forma mayoritaria que el modelo de propiedad azulgrana no se toca. No en vano, son uno de los cuatro clubes en España que sigue manteniendo esa estructura social, y la voluntad de la actual junta directiva es que siga siendo así, por lo que una vez se tengan los resultados se harán públicos.

Aun así, el modelo de propiedad es un asunto delicado y espinoso para el barcelonismo, y puede que el club esté intentando lanzar un globo sonda para medir los ánimos de su afición ante una hipotética venta, preparándoles para lo peor. Hay quienes consideran, de hecho, que el club lleva años dando pasos hacia la transición a S.A.D., o que ya es a efectos prácticos un club propiedad de Goldman Sachs y otros acreedores debido a su abultada deuda, y que Laporta únicamente está midiendo los tiempos para 'sacar tajada' de ese cambio sin manchar su imagen.

Por el contrario, en el marco del escándalo de Negreira y compañía, Laporta ha dejado caer varias veces que todo lo relacionado al caso es una estrategia y una campaña de la Liga, la RFEF y otros agentes para hacerse con el control de la entidad, justamente en forma de S.A.D. Por tanto, entre unos y otros, es una posibilidad más real que nunca, y parece que el Barça ya prepara el terreno por si se acaba dando el mayor cambio en la estructura de club fundado en 1899.