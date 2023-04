Carla, la joven portera insultada durante un partido de fútbol en Málaga: "No son conscientes del daño que pueden hacer" 

El equipo malagueño del Alhaurín de la Torre CF visitó este domingo pasado a la UD Mortadelo, en el partido correspondiente a la quinta división infantil de Málaga. En este escenario, Carla, portera del Alhaurín, recibió todo tipo de insultos por parte del equipo rival "durante todo el partido": "Me molestó porque estaban metiéndose conmigo por ser mujer".

Un incidente que no ha pasado desapercibido en el mundo del fútbol y que fue denunciado por Víctor Baena, padre de Carla, inmediatamente después de ocurrir los hechos acaecidos: "No voy a consentir lo que han llamado a mi hija aquí. En absoluto. Le han dicho que es una guarra, una puta, que se come más goles que pollas...".

Víctor, después del partido, recriminó dicha actitud al entrenador del UD Mortadelo y este le respondió de una forma muy sorprendente y justificando los insultos de sus propios futbolistas: "Cállate ya que es lo que te vas a tener que comer con tu hija por todos los campos de fútbol".

Asimismo, Carla, de 13 años, días después de lo sucedido en el estadio del Mortadelo, también ha hablado sobre todo lo que tuvo que aguantar durante dicho encuentro: "No son conscientes del daño que pueden hacer diciendo este tipo de cosas. No sabía porque me insultaban de esa forma... me molestó porque se estaban metiendo conmigo por ser mujer", declaró la única chica de la plantilla infantil del Alhaurín de la Torre.

Comunicados de apoyo

Ante este lamentable episodio, el Alhaurín de la Torre CF ha querido expresar su máximo "apoyo" a Carla mediante un comunicado: "¡Ánimo Carla, tu club está muy orgulloso de ti y queremos que sigas disfrutando de este deporte con nosotros durante muchos años. Los valores y educación están por encima de todo".

Por otro lado, la Unión Deportiva Mortadelo comunicó su indignación tras los hechos ocurridos y ha condenado "todo tipo de comportamientos violentos y ofensivos hacia cualquier persona", Además, el equipo malagueño ha advertido de que "no va a tolerar que los mismos queden impunes". Por ello, ha abierto una investigación para "depurar responsabilidades" y ha pedido disculpas a las personas afectadas.