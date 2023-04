Roberto Bautista: "Alcaraz no es imparable si juegas a buen nivel"

Roberto Bautista (Castellón, 1988) ha entrado a la gira de tierra batida con pies de plomo, sólido en su juego, como acostumbra, pero con resultados que no reflejan su gran ritmo de bola. Tampoco ha jugado a su favor la diosa Fortuna, encargada de prepararle dos cruces mortales en Montecarlo y Barcelona: Zverev en su segundo partido en el Principado y Alcaraz en su segundo duelo en la Ciudad Condal.

En una de esas terrazas retiradas del bullicioso epicentro de la Caja Mágica, el castellonense atiende a 20 Minutos para charlar sobre el 'fenómeno Alcaraz', sus sensaciones previas al debut en Madrid, su futuro tras casi dos décadas en la élite y sobre la gran ausencia, su amigo Rafa Nadal.

¿Cómo llega a Madrid después de la batalla que tuvo en cuartos del Godó con Alcaraz?Bien, la verdad que bien. He competido dos buenas semanas de tierra en Montecarlo y en Barcelona, aunque me hubiese gustado jugar con Carlitos más tarde (risas), pero bien. Los entrenos aquí están yendo bien, estoy en forma y con ilusión de jugar en Madrid otra vez.

Casi logra llevar el partido ante Alcaraz al tercer juego. ¿Es imparable o ya ha encontrado alguna fisura en su juego?Cuanto más juegue con él más adaptado estaré a su juego, sabré más cómo jugarle. Todo en esta vida tiene un periodo de adaptación, Alcaraz no es imparable si juegas a buen nivel, si no, la verdad es que es imparable.

Este año se espera que el calor modifique las ya complicadas condiciones de Madrid, ¿cómo espera que afecte eso a su juego?Las condiciones en Madrid convierten a este torneo, quizás, en el más rápido de tierra del año. Y sí, se espera incluso más rápido por las temperaturas altas que estamos viviendo esta semana aquí en Madrid, que vamos a superar los 30º. En los entrenamientos que he hecho estos días he notado que habrá poco peloteo, habrá mucho juego a pocos tiros y el saque mandará mucho.

En su carrera ha sobrepasado la barrera del ATP 500 y se ha quedado a las puertas de ganar un Masters 1.000, ¿qué le falta a Bautista para dar ese paso?La verdad es que no sé qué falta... Pero yo trato de verlo de otra manera, no de lo que me falta, sino de ver que en mi carrera he tenido la suerte de conseguir cosas muy bonitas, de estar muchos años en las mejores posiciones del circuito. Lo único que quiero es seguir disfrutando del tiempo que me quede, de estar aquí al máximo nivel.