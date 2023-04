La 'UEFA Football Boardle' pide que se acabe con el caos de las manos

Los diferentes criterios a la hora de pitar una mano no solo han indignado a los aficionados y futbolistas. Los organismos están llamando ya a una reforma para que se acabe con el caos actual. Ahora ha sido la 'UEFA Football Board' la que se ha manifestado sobre ello.

Desde el organismo se ha pedido más claridad sobre la regla de las manos y unificar el criterio en toda Europa, además de exigir a los árbitros ser "más decisivos" a la hora de sancionar a los jugadores que simulen, unas solicitudes que se han realizado durante su reunión inaugural en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon (Suiza).

Además, se ha mostrado satisfecho "con el nivel actual del arbitraje en las competiciones europeas de clubes", pero sugirió que defería aplicarse "el mismo enfoque unificado" en el arbitraje de las competiciones nacionales de toda Europa.

En este sentido, recomendó a la UEFA que, para la próxima temporada, aclare que "no debe señalarse infracción de mano a un jugador si el balón es previamente desviado de su propio cuerpo y, en particular, cuando el balón no se dirige hacia la portería". "En el mismo sentido, la 'UEFA Football Board' recomienda que no todas las jugadas de mano conlleven automáticamente una amonestación después de cada disparo a puerta, como prevén las directrices actuales", añadió.

Además, animó a los árbitros a ser "más decisivos a la hora de amonestar a los jugadores que muestren un comportamiento antideportivo, especialmente cuando intenten engañar al árbitro fingiendo una lesión o simulando haber recibido una falta".

También solicita la modificación de la Regla 12, que prevé que un jugador sea expulsado por negar al equipo contrario un gol o una ocasión manifiesta de gol mediante una infracción de mano. "La 'UEFA Football Board' considera que los jugadores sólo deben ser expulsados si tocan deliberada e intencionadamente el balón con la mano o el brazo. En caso de otras infracciones de mano, los jugadores sólo deben ser amonestados", subrayó.

A la reunión inaugural asistieron Eric Abidal, Rafa Benítez, Fabio Capello, Petr Cech, Luís Figo, Robbie Keane, Jürgen Klinsmann, Ronald Koeman, Philipp Lahm, Michael Laudrup, Paolo Maldini, Roberto Martínez, Predrag Mijatovic, Gareth Southgate, Patrick Vieira, Rudi Völler, Javier Zanetti y Zinédine Zidane.

El exfutbolista italiano Paolo Maldini aseguró que la 'UEFA Football Board' garantiza que "la voz del campo se escuche a nivel institucional". "Ha sido estupendo ver muchas caras conocidas y experiencias reunidas bajo el mismo techo, debatiendo abiertamente los asuntos más críticos del fútbol. La mayoría de nosotros fuimos adversarios en el terreno de juego, pero ahora estamos aquí juntos para ayudar y proteger lo más preciado para nosotros: el propio juego. Espero con impaciencia nuestra próxima reunión", indicó.

Por su parte, el exjugador y entrenador francés Patrick Vieira se mostró "muy contento" de participar en la experiencia. "Hay muchas ideas en la reunión, mucha experiencia, y espero que de este debate puedan surgir algunas soluciones realmente buenas. Venimos de países y orígenes diferentes, pero todos compartimos una pasión universal, el amor por el fútbol y la voluntad de proteger nuestro bello deporte", concluyó.