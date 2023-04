Badosa llega con "aire fresco" al Mutua Madrid Open: "Tengo muchas opciones entre las mejores tenistas del mundo"

Paula Badosa es probablemente la jugadora española con mejores perspectivas en el Mutua Madrid Open que acaba de comenzar este mismo martes. La tenista española se estrenará el próximo jueves ante la italiana Elisabetta Cocciaretto, número 50 del ranking WTA, y llegará a su primer encuentro en la Caja Mágica con la esperanza de que los partidos que últimamente se le escapan por unos puntos caigan finalmente de su lado.

"Terminé con mi antiguo entrenador, estuve un tiempo sin nadie, pensando en la mejor decisión posible, hasta que la tuve clara y empecé con un equipo nuevo en todos los aspectos. Empezar de cero, aire fresco... por mi personalidad, me gusta. De cada entrenador hay cosas que aprender. Siempre me quedo con lo positivo", afirmó Badosa, n.42 de la WTA, en vísperas de comenzar a jugar en Madrid.

La jugadora nacida en Nueva York acude a la cita en la capital española junto a su nuevo equipo de preparadores, comandado por el británico Joel Cannell, y confía en cambiar de forma drástica su dinámica en Madrid: "Necesito obviamente estabilidad, una buena relación, y al final un equipo de buenas personas me hace sentir bien. Que sea gente que ha jugado al tenis también aporta, porque empatizan mucho conmigo en pista. Tenística y mentalmente me conocen mucho".

Badosa tendrá un debut asequible en el Mutua Madrid Open ante Cocciaretto, pero ya en la siguiente ronda se podría ver las caras con la sexta cabeza de serie, la estadounidense Coco Gauff, cuarta del mundo: "Me pasa últimamente que tengo muchas opciones con las mejores jugadoras del mundo, pero no terminan de caer de mi lado. Ellas vienen con mucha confianza, aparte de su gran nivel, y yo estoy dudando un poco. Pero lo más importante es que estoy con ganas".

La tenista catalana, sin embargo, espera dar en Madrid un vuelco a esa situación, en un torneo donde el pasado año cayó apenas en el segundo partido: "No sé si será así o no, ojalá. Vengo trabajando muy bien, con muchas ganas. Ojalá sea aquí porque me gusta hacerlo muy bien en casa. En 2022 se dieron otras condiciones, porque se borró Iga (Swiatek) y pasé a ser 'la favorita' y que me tocó un cuadro muy, muy difícil, con una jugadora que ha ganado aquí varias veces (Simona Halep)".

"Lo que tengo que buscar es un estilo de juego, recuperar mentalmente la mejor versión de mí misma, disfrutar porque es una semana difícil y a la vez bonita. Ojalá que estos partidos que no acaban de caer de mi lado, caigan aquí. Son los partidos que más me gusta jugar, ante las mejores", subrayó para finalizar Paula Badosa, que quiere sobreponerse a la presión de jugar delante de su público, como local, en Madrid.

Badosa, sobre Muguruza: "El tenis español la necesita"

Antes de acabar, eso sí, Badosa tuvo palabras de cariño hacia Garbiñe Muguruza, ausente este año tras decidir hacer un paréntesis en su carrera: "No sé el cien por cien de lo que está pasando, pero me lo puedo imaginar. Puedo empatizar mucho con eso, para mí es un tema muy importante. La gente no es consciente de lo duro que es este deporte".

"Me sabe muy mal cada vez que veo que retrasa su vuelta. Para mí es un ejemplo, ha tenido una carrera admirable, una tenista que ha hecho historia en nuestro país. La he escrito para ver su esta bien, porque tenemos una buena relación, y espero que vuelva muy pronto. El tenis español la necesita", aseguró.