Toni Nadal manda un mensaje de optimismo sobre el estado de Rafa: "Falta poco para que pueda volver a competir"

El regreso de Rafa Nadal a la competición es la gran incógnita que mantiene en vilo al mundo del tenis. El ganador de 22 Grand Slams no juega un partido oficial desde enero, en el Open de Australia, donde sufrió una lesión en el psoas iliaco que aún no le ha permitido regresar. Su vuelta estaba prevista para el inicio de la gira europea batida de tierra, pero se está haciendo esperar más de lo previsto, malas noticias que ha contrarrestado su tío Toni en recientes declaraciones en las que aseguró su pronto regreso.

"Rafael está recuperándose, le falta creo que poco para que pueda volver a competir, pero en el torneo de aquí no ha podido ser. Este uno de los torneos que más ilusión le hace jugar, pero tendremos que esperar a otro año", comentó ante los micrófonos de RTVE a su llegada a Madrid con ocasión de la disputa del Mutua Madrid Open.

Además de esa afirmación en la que incluso dejó abierta la posibilidad de que Rafa jugara en la capital en 2024, estudió sus opciones de repetir triunfo en Roland Garros. "Evidentemente no va a llegar a Roland Garros con una buena preparación, no nos tenemos que engañar. Desde el 10 de enero no juega partidos, lleva bastante tiempo sin competir, antes de Australia tampoco jugó muchos partidos, pero Nadal coge ritmo enseguida y en un Grand Slam depende bastante del sorteo. Si tienes la suerte de tener un cuadro asequible en las primeras rondas después todo puede ser", reflexionó.

En cuanto a sus posibilidades sobre la tierra de París, Toni dio en la que cree ser la clave para tener un buen resultado. "Yo lo he dicho muchas veces que me han entrevistado. Nadal en la segunda semana ya es un favorito. Últimamente en las primeras no lo es, no lo era el año pasado en Australia, pero a partir de la segunda semana ya podemos contar con él".

Por último, el hombre que acompañó a Nadal desde sus primeros pasos hasta la élite, confesó el secreto a voces que nadie de su entorno habí verbalizado tan claramente hasta ahora, la conquista de Roland Garros como objetivo prioritario. "Su familia y él soñamos con eso y creo que él tiene la mentalidad para conseguirlo", sentenció al respecto.