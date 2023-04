Alcaraz y el legado de Nadal: "No estoy aquí para ser relevo de nadie, sino para construir mi propia historia"

Carlos Alcaraz alzó la voz tras su triunfo en el Torneo Conde de Godó este domingo, en una rueda de prensa en la que aclaró que su ambición no tiene límites, ni siquiera el de igualar el legado de Nadal. El murciano fue preguntado por la marca de 12 títulos del balear en el ATP 500 de Barcelona y el relevo generacional que él lidera ante la cercana retirada del ganador de 22 Grand Slams, dudas a las que respondió con la entereza propia de las leyendas: "Quiero construir mi propia historia".

"Como siempre he dicho, no quiero ser el relevo de nadie. Me siento afortunado de poder tener a tanta gente apoyándome. Dos años que no ha estado Rafa he tenido la suerte, o me he ganado, el ganar el título. Pero siempre quiero jugar contra los mejores y una pena no haber podido disfrutar de Rafa estos años. Ojalá siga jugando y sigamos disfrutando de su tenis. Pero no estoy aquí para ser relevo de nadie, sino para construir mi propia historia", aclaró en rueda de prensa.

Sin embargo, esta no fue la única frase destacada de una intervención en la que dejó claro que aspira a ser uno de los mejores de la historia. "Las finales no se juegan, se ganan. Intento ir a por todas en cada final, donde se demuestra dónde están los buenos jugadores y quiero formar parte del grupo de los mejores. Ahí tiene que salir el gen competitivo", afirmó.

Además, apenas minutos después de levantar el trofeo aseguró que su mente está ya en los siguientes retos, los torneos de la gira de tierra que preceden a Roland Garros. "Trabajamos para ser mejores y tener la oportunidad de ganar títulos como hoy. Nunca vamos a estar satisfechos por algo hecho, sino que vamos a buscar más. Me rodeo de personas ambiciosas que nunca están satisfechos por nada. Es un título más, muy contento, pero en días empezamos Madrid y también vamos a ir a por ello", sentenció.

El segundo chapuzón de campeón

Como es tradición en Barcelona, el tenista campeón volvió a darse un chapuzón en la piscina del club junto a los recogepelotas, un momento icónico que Nadal ha completado en 12 ocasiones, diez más que Alcaraz, que lleva dos chapuzones consecutivos.