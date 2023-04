Laporta responde a un aficionado que le increpa por el 'caso Negreira': "Deja de comprar árbitros, hombre"

El 'caso Negreira' persigue al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, allá donde va. Sus explicaciones no fueron suficientes ni para dirigentes ni para culés, y de ello sirve como ejemplo el intercambio de palabras que el catalán protagonizó con un seguidor este sábado.

"Joan, deja de comprar árbitros, hombre", le dijo el aficionado en catalán en las instalaciones del Real Club Deportivo de Barcelona, hasta donde Laporta se había desplazado para vivir en directo las semifinales del Torneo Conde de Godó.

El presidente del Barça, lejos de evitar la polémica, no dudó en contestarle para asegurar que "yo no compro árbitros". "Deja de comprar árbitros", volvió a pedirle el hincha, ante lo que el dirigente reafirmó que "el Barça no compra árbitros".

"¿Es una estafa todo desde Madrid?", le preguntó entonces el aficionado. Una pregunta a la que Laporta respondió insistiendo en que "es una manipulación", como ya había argumentado en la rueda de prensa que ofreció este pasado lunes.

Laporta, increpado en el Conde de Godó: "deja de comprar árbitros"



➡️ https://t.co/8HmHrAvD7E pic.twitter.com/ysam9w2Zua — Teledeporte (@teledeporte) April 22, 2023

En su comparecencia en el Spotify Camp Nou quiso dejar claro en todo momento que todo lo relacionado con el 'caso Negreira' era fruto de una campaña para desestabilizar al Barça, y subrayó que la Fiscalía también trabajaba en la hipótesis de que otras personas o entidades hubiesen querido aprovechar el contexto para obtener un beneficio propio, con lo que, en cuyo caso, "el Barça sería la víctima".

También aprovechó para atacar al presidente de LaLiga, Javier Tebas, quien consideró que "ha tenido una actuación irresponsable, poco prudente, y de una falta de profesionalidad evidente", y al Real Madrid, "un club que se ha considerado el equipo del régimen", afirmó, lo que llevó a la entidad blanca a responder con un vídeo en el que recordaba la relación del Barça y Franco.