Horario del Alcaraz-Tsitsipas: dónde ver la final del Torneo Conde de Godó en directo, online y TV en España

Carlos Alcaraz se medirá este domingo a Stefanos Tsitsipas en la final del Torneo Conde de Godó en un duro partido en el que el murciano podrá revalidar el título y los 500 puntos que ya logró hace un año en la misma pista central. El duelo, además de buen tenis, promete chispas entre dos tenistas que han tenido su más y sus menos en el circuito.

Alcaraz no ha tenido un camino ni mucho menos sencillo en este torneo. Si bien es cierto que el español no sufrió en su primer partido para tumbar a Nuno Borges, sí llevó su cuerpo al límite para tumbar a dos españoles de forma consecutiva: Roberto Bautista y Alejandro Davidovich, en octavos y cuartos de final respectivamente. Por último, el sábado, se deshizo con mucha autoridad de Evans, rival trampa que eso sí, en el momento de la verdad, no logró poner en apuros al pupilo de Juan Carlos Ferrero.

Tras ese camino tendrá enfrente, en la final, a uno de los hombres más en forma del momento, Stefanos Tsitsipas. El griego se ha rehecho en Barcelona tras caer en cuartos del Masters 1.000 de Montecarlo, y también ha apeado del cuadro a una lista de grandes nombres en la Ciudad Condal: Cachín, Shapovalov, De Miñaur y Musetti.

¿Cuándo y dónde ver el Alcaraz-Tsitsipas?

El duelo entre Carlos Alcaraz y Stefanos Tsitsipas tendrá lugar este domingo en la pista central, la Rafa Nadal, y no dará comienzo antes de las 16.00 hora peninsular española. El partido se podrá seguir en directo a través de RTVE, Movistar+ y Tennis TV, y además, 20 Minutos ofrecerá a sus lectores la narración minuto a minuto y toda la última hora del Torneo Conde de Godó.