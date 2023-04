Xavi Hernández estalla: "¿Si me molesta el sol? Sí. No voy a cambiar de opinión por los 'memes'"

Xavi Hernández estalló este sábado en la rueda de prensa previa al duelo de liga entre el Barça y el Atlético de Madrid de este domingo. El entrenador culé apuntó a las críticas que recibió tras quejarse del sol y del estado del terreno de juego en el partido ante el Getafe en la jornada previa, e insistió en que no se va a "callar" hasta que no se implante una norma para determinar el estado del césped en cada partido.

"A mí se me critica por todo, pero no me molesta nada. ¿Si me molesta el sol? Sí. No voy a cambiar de opinión por los 'memes'. El sol nos molesta, el césped seco no nos beneficia, ni a nosotros, ni al espectáculo, ni al Getafe. La pregunta es para Quique -Sánchez Flores: ¿Por qué no regó el campo? Que pregunten por qué no se regó el campo y por qué estaba más alto de lo habitual", declaró en rueda de prensa en referencia a ese último duelo en Madrid.

En este sentido, lamentó que no exista una regla que obligue a cuidar el estado del césped. "No voy a parar hasta que haya una norma con exactitud para la superficie. En todos los deportes la hay, ¿por qué en el fútbol no? No me tengo que callar, tenemos que insistir en esto. En golf, si el césped no está bien, no se juega; en el tenis, si llueve, se para; si está mojado cuando tira LeBron James, se pasa la mopa... Y yo puedo entrar en el campo con charcos", manifestó.

"No me voy a callar. La superficie es fundamental para el espectáculo. Luego decimos que la juventud no ve el partido entero... Normal. A lo mejor hubiésemos empatado igual, la excusa no es el resultado, que es error nuestro. Esto va más allá del resultado. Si queremos espectáculo hay que cuidar la superficie. ¿Y que nos perjudica el sol? Pues claro, porque se seca el campo. Lo diré hoy, la semana que viene y después de 200.000 'memes' más. Me da igual", añadió.