El terrible testimonio de una exjugadora del Alhama sobre lo que les decía su entrenador: "Algunas tenéis más que yo"

A pesar de que 17 jugadoras de la actual plantilla del Alhama nieguen los insultos y las vejaciones de su entrenador, Randri Gargía, ya son cinco las que sí que lo han confirmado, además de algunas exfutbolistas que pasaron por sus órdenes hace algunos años.

Estas han afirmado a Relevo que su experiencia con dicho entrenador es cuanto menos terrible. Una de ellas es Beatriz Hernández, que militó en el club entre 2016 y 2019 y quien ha podido desvelar cómo era su difícil situación: "Desde que jugué en el Alhama, no he vuelto a ser la misma. Nos anulaba como jugadoras y como personas. 'Tenéis más rabo que yo', nos llegó a decir".

Tanto ella como sus compañeras aseguran que "no es un acosador sexual, es un acosador laboral". "Es la persona más fría que he conocido en mi vida. Cuando venía a darme un abrazo... era muy raro. Yo pensaba: 'No, por favor'. Pero no por nada raro, sino porque los dos estábamos incómodos. A veces, llegaba al campo y ni nos saludaba", afirma.

Hernández ha asegurado que "acababa todos los partidos llorando" por las barbaridades del entrenador. "Nos decía: 'No os preocupéis, que ya vendrán otras que me harán mejor a mí'. Siempre era él, él y, por último, él", explica.

Si había algo que temían todas sus futbolistas eran los pliegues: "El nutricionista jugaba un papel muy importante. Todos los meses median nuestra grasa corporal mediante pliegues. Yo, personalmente, les tenía pánico. Cada pliegue que nos sacaban, lo exponía en público, cuando nos poníamos todas en círculo. 'Esta está gorda, a ver qué hacemos con ella', decían".

Tal y como ha contado al citado medio, uno de los peores episodios que ha sufrido fue en mayo de 2019 en el partido frente al Dépor, cuando perdieron 5-1 y se jugaban el ascenso a la Liga F.

"Se volvió loco y recuerdo cómo le decía a mis compañeras, a las que no jugaban tanto: 'Que luego vengan vuestros padres a preguntarme que por qué no jugáis, es que sois muy malas'. Dentro del campo, ¿eh? Cuando el partido todavía no había ni acabado", ha revelado.

En relación a esos presuntos insultos que han sacado a la luz el caso, Hernández ha vivido situaciones que pueden confirmarlo: "Él siempre defendió que nunca se iba a meter en nuestras vidas privadas, pero era mentira. Recuerdo un día que jugué muy mal y se acercó a mí y me dijo: '¿Qué pasa, que eres lesbiana? ¿Estás enamorada? ¿Te gusta esta?'. Me preguntaba que si había dormido en mi casa. ¿Tengo un mal partido y me lo achacas a eso? ¿En serio?".

Y no solo se metía con la orientación sexual de sus jugadoras, también con su procedencia. "A las extranjeras les decía: 'Las que hayan venido en patera, se volverán en patera'", ha asegurado.

Según ella, Randri llegaba a recriminar la forma de vestir con la que acudían a los actos del club: "¿Cómo vas así vestida?' o 'Anda, que te has maquillado...'. Era el tono, cómo te lo decía, me daban ganas de ir en chándal y dar una imagen de mierda. Se reía de nuestras familias, de nuestra forma de vestir. He llegado a decir: 'Soy gorda, soy fea, soy mala'. Mirarme a un espejo y no quererme",.