El reencuentro más viral: Almagro vuelve a verse con el recogepelotas que sufrió un accidente en un partido suyo

Si existe un momento en la historia del tenis español que será siempre recordado por la afición es el tropiezo de un recogepelotas que terminó chocando de bruces con la valla de la pista después de alcanzar una bola.

Ocurrió en un encuentro entre Nico Almagro y el georgiano Teimuraz Gabashvili en el Trofeo Conde de Godó, donde ahora se han vuelto a reencontrar el extenista español y el joven.

"¡Qué momentos de gloria me has dado!", ha bromeado el exjugador al ver al chico siete años después. "¿No te hiciste nada, no?", ha aprovechado el murciano para preguntarle.

El recogepelotas ha aclarado entonces que fue más ruido que golpe, pues "fue una rascada en la rodilla y el momento de estar acojonado por haberla liado", ha explicado.

"Yo ni me enteré", le ha dicho Almagro, que ese día escuchó el estruendo y se dio la vuelta para encontrarse con el joven de pie, con los brazos tras la espalda, como si nada hubiera pasado.