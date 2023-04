Sainz se sincera y hace un pronóstico muy atrevido sobre Alonso: "Creo que la 33 llegará antes que mi segunda victoria"

El piloto español Carlos Sainz, de la Scuderia Ferrari, ha afirmado este jueves que en el seno de su equipo "ha sorprendido lo rápido que está yendo Red Bull" en el comienzo de temporada de la Fórmula 1, e igualmente "lo que han mejorado otros equipos como Aston Martin", con el también español Fernando Alonso al volante de un monoplaza.

"La verdad es que no ha sido un comienzo de temporada fácil. Todos en Ferrari esperábamos mucho más; después haber estado luchando por 'poles' y victorias el año pasado, creo que hemos ido a las carreras con esa intención", ha comentado Sainz en una entrevista para uno de sus patrocinadores personales.

"Nos ha sorprendido lo rápido que está yendo Red Bull y lo que han mejorado otros equipos como Aston Martin. Hay que esforzarse mucho en la fábrica en Maranello, traer mejoras para volver al podio y luchar por la victoria. Estamos trabajando para asegurarnos de que recortamos esa distancia lo antes posible", ha subrayado el piloto madrileño de Ferrari.

Además, Sainz ha dicho que sus "claros" objetivos son "volver al podio y volver a ganar" lo antes posible: "Es verdad que, con la ventaja que tiene ahora mismo Red Bull, vamos a tener que mejorar mucho si queremos estar en la lucha por la victoria, lo cual no quiere decir que en alguna carrera le pueda pasar algo a los Red Bull y a Aston Martin y nos podamos colar primeros, pero de momento vamos a necesitar su ayuda y habrá que centrarse en lo que tenemos".

"Aun así, sigo saliendo a todas las carreras pensando que, hasta que sea matemáticamente posible, hay que intentar ganar carreras, maximizar los puntos y mejorar, que es a lo que hemos salido en estas primeras carreras. Si no hubiéramos tenido la sanción de Australia, ahora tendríamos otros doce puntos importantes, que al final no me dejan sumar, pero es lo que hay", ha reflexionado el piloto madrileño.

"Creo que nuestros rivales han sido un poco más consistentes que nosotros, sobre todo Aston Martin, que tiene un coche mejor en carrera. Mercedes es más irregular. Nosotros estamos centrados en el ritmo de carrera, porque a una vuelta nos podemos colar entre ellos. Aunque estén por delante, nosotros miramos a Red Bull, que es la referencia" ha añadido Sainz, ambicioso en sus vaticinios para el resto del año.

Por eso desvela Sainz que tienen "prácticamente todos los frentes abiertos" en su búsqueda de mejoras para el SF-23: "Queremos mejorar todas las áreas. De momento vemos que Red Bull es superior en todas. Hay que ser agresivos con el plan de desarrollo, estamos trabajando todo lo que podemos y no sé cuanto tiempo tardaremos en recortar esa distancia desde los test de pretemporada".

Fernando Alonso, todavía rival e ídolo de Sainz

Sainz, en definitiva, sigue soñando con lograr su segunda victoria en la Fórmula 1, aunque cree que otro piloto español se le adelantará este año: "Creo que la 33 de Alonso llegará antes que mi segunda victoria. El Aston Martin es superior al Ferrari en ritmo de carrera, así que él está mas cerca de la victoria". Aún así, este año que la competencia directa entre ambos es más encarnizada que nunca, tiene claro lo que le gustaría: "Si yo estuviese en casa viendo la F1, estaría apoyando para que la victoria de Fernando llegara".

Un Fernando Alonso al que señala, entre otros, como motivo de peso para comprender la ingente cantidad de nuevos fans que está recibiendo el 'Gran Circo' este año: "Creo que nunca he visto tanta afición enganchada a la Fórmula 1. Les aseguro que en Barcelona voy a darlo todo por volver al podio, por ellos y por brindarles una buena carrera".

El bicampeón del mundo ha comenzado como un tiro el Mundial 2023, pero para Sainz no es ninguna sorpresa: "Me lo he encontrado como me lo esperaba, sinceramente. A Fernando, cuando le das un coche competitivo, lo pone lo más delante que puede estar. Es un inicio de temporada muy bueno pero sin sorpresas, porque siempre que ha tenido un coche medio bueno lo ha conseguido poner ahí. Eso te demuestra lo dependientes que somos los pilotos hoy en día de un coche".

"Le escribí un mensaje por lo que ocurrió (en Australia) para pedirle disculpas por el ligero toque que tuvimos. Al final cuando compartes pista y salidas, sobre todo los cinco primeros que salimos a muerte, siempre habrá toques, roces y es algo normal. Con Fernando tengo muy buena relación y eso no va a cambiar" ha detallado el piloto ferrarista, descartando cualquier mal rollo con su ídolo y amigo.

Aun así, el incidente de Albert Park en el que golpeó a Alonso y las decisiones de la FIA sobre su sanción no se le olvidarán fácilmente: "Voy a seguir pensando lo mismo por mucho tiempo que pase, aunque el tiempo lo cura. No hay que mirar el pasado pero no dejo de pensar que fue una penalización severa e injusta, que me costó demasiadas posiciones en esa carrera. Prácticamente una exclusión. Es algo que demuestra que todavía hay mucho trabajo por hacer con los comisarios para mejorar este deporte, que a veces te da sorpresas como esa".