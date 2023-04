Messi: "Més que un fichaje"

¿Debe facilitar La Liga la llegada de Leo Messi? ¿Tiene Tebas que torcer el brazo antes las peticiones públicas de algunos directivos del Barcelona para ablandar al presidente de la patronal del fútbol? El debate, en sí, ya supone el reconocimiento de que el Barça, por si solo, no puede afrontar en este momento la contratación de Leo, por mucho que este rebaje su sueldo. Y establece un peligroso precedente en la competición española.

El Barça y Messi son importantes para la Liga, pero son mucho más importantes los otros 41 clubes que la componen, sus 1.000 jugadores y los miles de aficionados del resto de equipos. Las normas son las normas, y deben ser las mismas para todos.

Messi se fue del Barça en 2021 después de no haber llegado a un acuerdo de renovación de su contrato con Laporta. Entonces, hubo varios giros de guion en los que se intentó hacer ver que Tebas había puesto todas las trabas del mundo para aceptar el sueldo que cobraría Messi. Era inviable. El CEO azulgrana de entonces, Ferrán Reverter, que después también salió de la entidad, era el primero que lo sabía. Laporta, el segundo. Pero se vendió como un ataque de Madrid –siempre Madrid– el hecho de no aceptar la operación en el control económico de la Liga. Así que ahora, sólo dos años después, la rueda vuelve al mismo punto. Queremos a Messi, Messi nos quiere, pero Tebas es muy malo y no nos deja. Ese es el mensaje en Barcelona.

Bueno, en esta ocasión es casi peor: dejad que traigamos a Messi para salvar el desastre de Liga que tenemos en España. Esa es la traducción de lo que se dice entre canapé y caña de Estrella estos días en las zonas vips del Godó. Qué dirán el resto de clubes si se acepta rebajar las condiciones al Barcelona.

Messi es importante en Barcelona y sin duda sería importante para la Liga, pero debe ser mucho más importante el ejemplo de que hay que premiar e incentivar la buena gestión y las operaciones limpias. En una semana, Franco, Messi, Tebas… todo después de una vacía e inocua rueda de prensa sobre el caso Negreira. Y de una comparecencia ante los presidentes del fútbol en la Asamblea Extraordinaria de la Liga que fue más de lo mismo y que no convenció a nadie. Esos presidentes saben mejor que nadie en este país que nadie paga 500.000 euros al año por unos informes arbitrales y esos presidentes no se chupan el dedo y saben que elegir al número dos del Comite Técnico de Árbitros para ello no es pura casualidad.

Ojalá Messi vuelva al Barça y ojalá La Liga crezca en calidad, emoción y nivel. Pero que sea respetando a los que durante años no han podido fichar a su Messi particular para poder cuadrar las cuentas y no tener que echar a 200 empleados, como tiene que hacer el Barça.