El drástico giro en la vida del futbolista Jakub Jankto: de salir del armario a ser expulsado del Sparta por negarse a un control de drogas

El pasado mes de febrero el futbolista Jakub Jankto dio un paso al frente para hacer pública su homosexualidad y comenzar a vivir "en libertad, sin temores, sin prejuicios, sin violencia, pero con amor". Poco más de dos meses después, su vida ha dado un drástico giro, pues este miércoles el Sparta de Praga anunció que el futbolista dejaba de formar parte de su disciplina.

El conjunto checo ha tomado esta decisión después de que el centrocampista, que militaba en el líder de la Liga checa cedido por el Getafe, se negase a someterse a un control de drogas de la Policía.

Al parecer, otro conductor avisó a las autoridades de que Jankto, que no tenía carné desde principios de año y estaba pendiente de una decisión administrativa para recuperarlo, parecía estar conduciendo su coche bajo los efectos del alcohol, una prueba en la que dio negativo antes de negarse a pasar ningún control más.

"El jugador no está preparado por cumplir las obligaciones que se desprenden de un contrato profesional, y no está a disposición del entrenador para la actividad de preparación", comunicó el Sparta, algo en lo que coincidió el jugador, que lamentó a través de sus redes sociales "que mi salud y mi estado mental no me permitan seguir peleando por la Liga y por la Copa".

"En los últimos años, y especialmente en el último, se han acumulado tantas cosas a mi alrededor que es mejor frenar y pensar en mi salud. Desde los 18 años, toda mi vida ha girado en torno al fútbol. Me ha dado mucho, me ha quitado algunas cosas y siempre me ha dado lecciones", apuntó el centrocampista.

Jankto reconoce que "no ha sido mi mejor año deportivo, pero siempre he preferido los resultados del club", y se mostró muy agradecido con el equipo, sus compañeros, sus entrenadores y la afición. "También agradezco el apoyo de toda la gente que me rodea, incluidos los medios, donde siempre nos mostramos un respeto mutuo", finalizó su mensaje.