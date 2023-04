Cruzarse con el Real Madrid en Champions suele ser mal presagio, porque suele acabar con el oponente de los blancos apeado del torneo. Eso mismo sucedió el martes pasado en Londres, donde el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti doblegó al Chelsea por segundo encuentro consecutivo para eliminarlo en cuartos de final, como el año pasado, de la Liga de Campeones.

Los merengues pusieron la guinda en el pastel de temporada que está cuajando el equipo 'blue', asediado por la inestabilidad desde que Todd Boehly se hizo con su propiedad. Son undécimos en Premier League, tienen casi imposible entrar en Europa el próximo año, y suman tres entrenadores distintos en lo que llevamos de año.

El último de ellos, Frank Lampard, es el que peores sensaciones está ofreciendo, justo cuando su llegada se produjo precisamente para lo contrario. Cuenta por derrotas los cuatro encuentros que ha disputado en su segunda etapa en el banquillo de Stamford Bridge, y no tiene pinta de que vaya a ser capaz de recuperar el autoestima y la confianza de una plantilla milmillonaria. De hecho, el Chelsea gastó más que nadie en el mercado el pasado verano.

Toda esta situación se ha vuelto insostenible. Tanto, que un ex compañero de Lampard y leyenda absoluta del Chelsea como Didier Drogba, ex delantero costamarfileño de los 'Blues', ha explotado: "Conocí este club con cierta clase durante la era Abramovich, pero hoy le encuentro falto de ella. Me cuesta mucho entender cómo se deshicieron de ciertas personas. Deberían volver a los principios y valores que tenían. Ya no reconozco a mi club".

El ariete, ganador en 2012 de la Champions con el Chelsea, cree que el equipo inglés vivía una situación mucho más desahogada y agradable a nivel de resultados y sensaciones durante la época de Roman Abramovich al frente de la propiedad del club, que le fue retirada tras estallar la guerra de Rusia contra Ucrania. Para Drogba, hay un exceso de juventud en la plantilla, y deberían volver a apostar por jugadores "con cierta experiencia" para volver a optar a todo.

El marfileño ha recordado tras la eliminación del Chelsea en Champions que durante su estancia se ficharon jugadores como él mismo o Petr Cech, Andriy Shevchenko, Hernán Crespo, Michael Essien o Florent Malouda para ganar títulos, y que echa de menos esa etapa: "Eran jugadores con cierta experiencia. Ahora la estrategia es diferente; apostamos por jugadores jóvenes, pero un vestuario de más de 30 jugadores es difícil de gestionar para un entrenador".