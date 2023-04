João Félix, un doble problema... para Chelsea y Atlético

NurPhoto via Getty Images

João Félix llegó al Chelsea en el mercado de invierno dispuesto a demostrar su valía tras una etapa en el Atlético de Madrid en la que no acababa de encontrar su sitio. Sin embargo, sus números en el conjunto londinense están dejando mucho que desear y podrían suponer un problema para su continuidad.

Desde que recaló en el club blue como cedido, el exjugador del Benfica ha jugado 11 partidos en la Premier League, siendo titular en todos ellos excepto en el último, cuando arrancó en el banquillo el enfrentamiento ante el Brighton.

Su andadura ya comenzó con polémica puesto que en el primer partido, frente al Fulham, fue expulsado tras una dura entrada, lo que le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante los siguientes tres partidos de la competición.

En su aventura en la competición británica, João tan solo ha marcado dos goles. Y es que el portugués está teniendo unas actuaciones muy poco acertadas en ataque puesto que tampoco llega a puerta con facilidad, pues acumula 21 tiros en todas estas jornadas, con 13 entre los tres palos.

Además, a esas bajas estadísticas hay que sumarle algunos gestos que han desquiciado a más de un aficionado del Chelsea. Uno de ellos se produjo precisamente en el último partido de la Premier cuando los blues se enfrentaron al Brighton. Un fallo de Félix terminó costándoles el gol de la derrota por la pasividad del portugués, entre otras cosas.

En la Champions tampoco le ha ido muy bien al delantero. En los cuatro partidos que ha disputado no ha visto portería y en la eliminatoria ante el Real Madrid sus estadísticas dejan más clara su situación. En la vuelta, que fue suplente, jugó 23 minutos en los que dio 11 pases con un 81,8% de precisión, pero con tan solo un regate completado.

Los datos de estos meses dejan en el aire su futuro puesto que, aunque en un principio sí se veía factible quedarse con él, el Chelsea ya piensa en la opción de que João Félix regrese al Atlético de Madrid, lo que también le puede suponer más problemas.

Desde que el portugués se marchó a Londres, el club madrileño no ha perdido ningún partido. Vivió la última derrota el 8 de enero ante el Barça cuando Félix aún formaba parte de la plantilla. Además, de regresar a la entidad colchonera se reencontraría con Simeone, con quien no mantiene buena relación y a quien decía no querer tener de entrenador más.