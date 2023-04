Soy socio del Barça. No he recibido ninguna carta del club para decirme qué está pasando con las acusaciones que se hacen en contra de la reputación, honorabilidad e imagen del club, ya sea en Cataluña, en España o en Katmandú.

El lunes, dos meses después de estallar el caso Negreira, el presidente de mi club, Joan Laporta, compareció en rueda de prensa para dar explicaciones públicas de lo que, según él, estaría pasando.

Laporta fue contundente: el club blaugrana no “cometió ningún delito de corrupción deportiva ni tuvo voluntad de alterar la competición para conseguir algún tipo de ventaja deportiva”.

La rueda de prensa duróo dos horas y asistieron más de 100 medios acreditados. Solo con eso, uno ya se puede dar cuenta de la dimensión internacional del asunto.

Con todo, Laporta todavía no sabía, no supo o no quiso explicar por qué se pagaron tantos millones a un supuesto pirata o tahúr del arbitraje.

Es verdad que señaló algunas verdades como, por ejemplo, las campañas que siempre se hacen contra el Barça o que el Real Madrid es el equipo del régimen.

Florentino Pérez, ofendido, ha querido documentar con imágenes que, según los madridistas, serían los 'culers' los que fueron el equipo del régimen.

Cualquier persona que no sea fanática o que sepa leer, solo tiene que esforzarse un poco en hacerse con buenos libros de historia para saber quién miente aquí.

Pero es que, como si de prestigiadores se tratara, con esa estúpida polémica sobre el equipo del régimen, ya no hablamos de Negreira. Y yo quiero saber, como socio desde 1992, es decir, que he pagado lo mío, si el club que se dice que es más que un club y que está más lleno de valores que de pelotas de cuero, ha cometido alguna fechoría.

El Barça es una entidad con más de 125 años de historia. Los últimos 20 años nos ha ofrecido el mejor fútbol del mundo. Un poco de respeto, por favor.