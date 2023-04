El Real Madrid visita este martes (21.00 horas) Stamford Bridge con el objetivo de cerrar una clasificación para las semifinales de la Champions que quedó encarrilada en el partido de ida, en el que el conjunto blanco se impuso por 2-0 al Chelsea.

Fue en el Santiago Bernabéu muy superior el equipo de Carlo Ancelotti, pero evitar confiarse y no pasar sustos es el reto para el partido de vuelta, en el que el italiano tiene un dilema: o bien repetir el once de la ida –y el que goleó al Barça en el Camp Nou– que tan bien ha funcionado en ambos partidos o apostar por un once más conservador, con Nacho en el lateral zurdo y Camavinga reforzando el centro del campo, con Valverde en la derecha y Rodrygo para revolucionar el choque en la segunda parte.

"Es difícil decir el once titular. Mi plantilla me cambia la idea muchas veces porque tiene muchos recursos. Pensar solo en once sería faltar al respeto a los otros", explicó Ancelotti en rueda de prensa sobre la dificultad de establecer un esquema fijo.

En cualquier caso, salir al ataque y no especular es el camino. El Madrid llega en el que posiblemente sea el mejor momento de la temporada y se mide a un equipo que está en la situación contraria. Desde la destitución de Potter y con Lampard en el banquillo, el equipo blue suma tres derrotas en tres partidos.

En el Chelsea, se espera un once más ofensivo que el que salió en el Santiago Bernabéu. Necesita una remontada épica el conjunto londinense para pasar a las semifinales –y tratar así de salvar una temporada catastrófica– y para ello necesita atacar. El lunes, también durante la rueda de prensa, el técnico del equipo londinense, Lampard, se deshizo en elogios hacia su rival: "Tienen talento, ética de trabajo, líderes y confianza. Modric, Kroos. Benzema y muchos otros. Es una gran receta. También tienen talento individual que te puede ganar partidos. Eso es crucial para el éxito".