Álex Márquez firma 'la paz' con Jorge Martín y deja un consejo tras su accidente: "Cuando pasa esto no hay que hablar más de la cuenta"

Jorge Martín y Álex Márquez protagonizaron uno de los momentos más tensos del fin de semana de carreras de MotoGP en la carrera de este domingo. El madrileño cometió un error imperdonable y se llevó por delante al menor de los hermanos, que no quiso entrar en la guerra de declaraciones cruzadas que sí mantuvo Marc Márquez con Martín tras el toque que protagonizaron ambos en Portimao.

"Son cosas que pasan, cosas de carrera. Está claro que Jorge ha cometido un error. Venía por la parte sucia y se ha equivocado porque ha querido entrar muy inclinado, con neumático frío, lo que sea, pero son errores que no se pueden cometer, pero que se cometen porque este deporte es así. Son cosas totalmente normales, que hoy le pasa a él y mañana me puede pasar a mí. Son carreras. Aquí el error va de medio metro. No es que me ha tirado a posta", declaró el menor de los Márquez aceptando lo ocurrido en la primera vuelta de la carrera.

Unas palabras con las que Álex demostró su deportividad, pero con las que también aprovechó para dejar un mensaje a Jorge Martín, protagonista de un duro cruce de críticas con su hermano en el GP de Portimao. "Cuando pasan estas cosas, no hay que hablar más de la cuenta porque al día siguiente te puede pasar a ti. Y a partir de allí, entre pilotos nos entendemos. Sabemos el error que ha cometido uno, que ha cometido el otro. Pero, sobre todo eso, no dimensionar cuando pasan estas cosas porque han pasado, pasarán y seguirán pasando", recalcó quitando hierro al asunto.

Sabemos el error que ha cometido uno, que ha cometido el otro

En el GP de Portimao, primera prueba del curso 2023, Marc Márquez tocó a Jorge Martín antes del brutal accidente que provocó al chocar frontalmente con Miguel Oliveira. Tras la carrera, que ninguno de los tres pilotos terminó, Jorge Martín le dedicó a su compatriota unas duras declaraciones sobre su temeridad en la pista. Ahora, tan solo dos carreras después, ha sido él el que ha truncado la carrera de un compañero en pista, pero en esta ocasión no ha ido a mayores.

🗣 "Cuando pasan estas cosas no hay que hablar más de la cuenta, porque al día siguiente te puede pasar a ti"@alexmarquez73 reflexiona al micro de @izaskunruiz sobre la acción que acabado con él y @88jorgemartin fuera de carrera en Austin#AmericasGP 🇺🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/jssPARZpMd — DAZN España (@DAZN_ES) April 16, 2023

Las disculpas de Jorge Martín tras el accidente

Por su parte, Jorge Martín, que acudió de manera instantánea a interesarse por Álex tras la caída, reconoció su equivocación en el momento que le costó la carrera a ambos. "Lo primero, pedir perdón a Álex, que por suerte está bien. Me he preocupado bastante cuando le he visto ahí, en el suelo y, luego, por su equipo, Gresini, al que tengo un cariño especial. Es una pena. He hecho una buena salida, ya estaba sexto. Luego, con Aleix, me he ido muy fuera de línea, en la curva 2, y en cuanto he ido a inclinar a la 3, he cometido ese error. Normalmente, habría sido una caída solo, pero Álex iba ahí, por fuera, y, al final, es mucha mala suerte", reconoció.