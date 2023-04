Pogacar sorprende con la ayuda de Van der Poel, su mayor rival: "Me aconsejó atacar en el Kautenberg, se lo agradezco"

El esloveno Tadej Pogacar, de UAE Emirates, se proclamó campeón de la Amstel Gold Race este domingo tras una gran exhibición. Tras ello, el ciclista sorprendió a todos con sus declaraciones, en las que reveló una inesperada anécdota con su mayor rival, el neerlandés Mathieu Van der Poel.

La estrella eslovena reconoció que su contrincante ha sido muy importante en la victoria porque le dio un más que válido consejo para que lanzara el ataque decisivo en el Kautenberg, a 29 km de meta: "Tengo que darle las gracias por su mensaje".

Anteriormente a ese ataque, Pogacar ya hizo el primer movimiento significativo a 80 km de meta, donde seleccionó un grupo de 11 corredores, maniobra que no entraba en sus planes.

"No esperaba un ataque tan temprano, pero vi buenos corredores en ese grupo y salté. Era una buena posición para nosotros, pues detrás quedaban Hirschi y Trentin para controlar", señaló el ganador.

La posterior jugada ofensiva, y definitiva, llegó en el Keutenberg, precisamente por consejo de Van der Poel, ganador este año de la Milán San Remo y París Roubaix.

"Mathieu Van der Poel me dijo que debería atacar en el Keutenberg, la subida más dura y la que más me interesaba. Hace tres días me envió un mensaje. Le agradeceré el consejo", destacó.

Pogacar ahora dirigirá su atención a las Ardenas y su próxima parada será el miércoles con la Flecha Valona. "Es una carrera difícil para mí. Nunca obtuve un buen resultado allí, pero estoy en buena forma ahora y con un buen equipo también podemos obtener un buen resultado en el Muro de Huy", afirmó.