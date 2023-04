Los rumores acerca de la continuidad de Carlo Ancelotti en el banquillo del Real Madrid no han cesado en las últimas semanas. El gesto adusto del italiano, los cantos de sirena sobre la selección brasileña y el silencio del club han alimentado una historia que este viernes ha querido zanjar el principal interesado.

"El club está tranquilo y estoy seguro de que voy a estar aquí la próxima temporada, que vamos a respetar el contrato", ha declarado Ancelotti en la rueda de prensa previa al duelo de este sábado ante el Cádiz, antes de confesar su estado anímico actual: "El club cada día me muestra mucho cariño y no tienen nada que añadir. Me encuentro muy agusto".

Ancelotti también ha repasado varios nombres propios. "¿Cambiaría a Haaland por Vinícius?", le han preguntado. "No, vaya pregunta. Cada uno tiene lo suyo. El Madrid se aprovecha de Vinicius y Guardiola de Haaland".

El italiano ha restado importancia a la ausencia en el entrenamiento de Vinícius y Kroos: "Vini tiene una sobrecarga en el adductor y lo mismo vale para Kroos. No hay lesión, pero no hay que arriesgar. Hay algunos cansados, pero viajan". La posible suplencia de ambos puede abrir la puerta a Hazard: "No sé si desde el principio, pero puede que tenga oportunidad de jugar".

También Benzema tuvo sitio en la rueda de prensa: "Karim está bien y gestionamos los minutos en función de los descansos. Benzema es de los jugadores que mejor ha recuperado tras el partido".

Por último, Ancelotti también habló sobre el favoritismo del City en la Champions: "No me molesto, porque la verdad es que el fútbol inglés tiene equipos que compiten muy bien. No me sorprende que los ingleses sean favoritos, aunque el fútbol español llevó el año pasado a dos equipos a semifinales, este año tiene Italia a tres... Los ingleses piensan que tienen la Liga más fuerte, pero fuera hay otros campeonatos que con menos dinero siguen compitiendo, como España e Italia