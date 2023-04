La Premier League prohíbe patrocinar casas de apuestas en las camisetas de sus equipos

Los clubes que componen la Premier League inglesa, considerada por muchos la mejor liga de fútbol del mundo, han acordado este jueves la retirada de cualquier patrocinio de casas de apuestas de la parte delantera de sus camisetas en día de partido, siendo la primera competición nacional profesional del Reino Unido en hacerlo, y sin duda la primera en sentar precedentes así en el fútbol europeo.

"Los clubes acordaron de forma colectiva retirar el patrocinio de apuestas de la parte delantera de las camisetas de los partidos de los clubes, como medida para reducir la publicidad de las apuestas", explicó la Premier League en un comunicado compartido a través de sus redes sociales.

Esta decisión se ha hecho oficial después de seguir una amplia consulta en la que participaron tanto la Premier y sus clubes como otros organismos gubernamentales británicos, en este caso el Ministerio de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte del Reino Unido, en el marco de la revisión de la actual legislación sobre el juego que está llevando a cabo el Gobierno británico.

La Premier League también está trabajando con otros deportes en el desarrollo de un nuevo código para el patrocinio responsable del juego, una cuestión que preocupa mucho en Inglaterra. Para ayudar a los clubes en su transición hacia el abandono del patrocinio del juego a través de la camiseta, el convenio colectivo comenzará a aplicarse al final de la temporada 2025/26.

Aunque la Premier League no especifica mucho más, parece que los equipos podrán seguir manteniendo entre sus patrocinadores a cualquier casa de apuestas. El único requisito será que no aparezcan publicitadas en las camisetas oficiales de juego el día de los partidos para reducir la visibilidad que reciben actualmente, pero no se especifica si podrán vender camisetas con anunciantes de apuestas como hasta el momento.