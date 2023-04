Ferrari aprieta con urgencia para mejorar el SF23: "Vamos a acelerar, adelantaremos las actualizaciones varias carreras"

La Scuderia Ferrari no ha comenzado de la mejor manera posible la temporada 2023 de Fórmula 1. Sin podios, con varios abandonos en apenas tres carreras, lo cierto es que no podrían estar más lejos ahora mismo del punto en el que pensaban que estarían. El nuevo monoplaza no es tan competitivo en comparación a sus rivales como lo fue el coche de la pasada temporada 2022, el F1-75. Por ello, son necesarias actualizaciones urgentes para el SF23 para intentar recortar diferencias.

Creían que estarían peleando mano a mano con Red Bull, después de una campaña (2022) en la que ya prometieron luchar por el título, pero se alejaron por problemas de fiabilidad y estrategia. Para este Mundial 2023, las esperanzas eran al menos estar en esa posición de lucha, y sin embargo, el SF23 ha representado un paso hacia atrás. Ahora, en lugar de empujar a Red Bull, se han visto superados por Mercedes y por el invitado inesperado, Aston Martin.

Son el cuarto equipo de la parrilla por rendimiento en pista, y su fiabilidad tampoco ha mejorado en absoluto, creando un clima de crispación en el box y entre sus pilotos. Charles Leclerc y Carlos Sainz se sienten impotentes, están desesperados por mejorar las prestaciones de su monoplaza para no verse superados por sus rivales, o incluso amenazados por equipos de media parrilla como Alpine.

Las mejoras, mucho antes de lo previsto

Por eso la urgencia se ha instalado en Maranello, donde la salida de David Sánchez, jefe de diseño, ya anticipó los problemas que tendría Ferrari para mejorar el coche esta temporada. Y, por eso, la llegada de mejoras sustanciales para el SF23 se ha adelantado, y se podrán estrenar tras el Gran Premio de Azerbaiyán.

“Tenemos un flujo de actualizaciones, algunas no llegarán a Bakú porque tenemos un paquete adaptado a la carga aerodinámica, además, no es lo más fácil probarlas con las carreras al sprint. Pero en Miami, Imola, Mónaco no, y Barcelona, en cada carrera tendremos una actualización. Nos estamos ciñendo al plan" anticipó esta semana Fréderic Vasseur, jefe de equipo de Ferrari.

El equipo del 'cavallino rampante' sabe que es muy complicado cambiar el concepto del monoplaza a mitad año, pero según apunta Vasseur, no pierden la fe en ir mejorando antes de lo previsto: "Hemos hecho algunos ajustes en términos de equilibrio y comportamiento, fue mucho mejor en Melbourne y seguiremos en esta dirección. Vamos a acelerar. Pondremos todos los recursos para acelerar el proceso. Las actualizaciones que estaban previstas para Barcelona llegarán en Imola, tendremos la actualización una o dos carreras por adelantado".

Una versión 'B' del SF23, descartada

Unas actualizaciones para las que se trabaja desde Fiorano a destajo, para no dejar pasar más carreras y más puntos que se antojan vitales para mantener su statu quo en la tabla de constructores. Sin embargo, son conscientes de que tienen limitaciones a nivel de túnel de viento y con el presupuesto, más que Mercedes y muchas más que Aston Martin. Además, todos mejorarán también en el corto y medio plazo.

Por ello, Vasseur asegura, pese a que van a introducir muchas mejoras en las próximas carreras en el SF23, que su fábrica ahora mismo no dispone de la capacidad para crear una versión 'B' de su monoplaza actual. Todo lo contrario a Mercedes, que sí va a poder hacer una versión rompedora y completamente nueva de su W14, introduciéndole los famosos pontones. Por eso, el miedo a quedar rezagados respecto al resto de los equipos punteros es más grande que nunca.

“No es un ‘coche B’. No vendremos con algo completamente diferente. Continuaremos actualizando este e intentaremos actualizarlo masivamente. Con la restricción del túnel del viento, no quiero decir que no tenga sentido, pero si hay que empezar de cero es muy difícil. Nos adaptaremos a las circunstancias, pero no puedes cambiar algo de forma masiva en el transcurso de la temporada”, comentó Vasseur, cuyo debut como jefe de Ferrari no está siendo de ensueño precisamente.